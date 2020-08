Calciomercato Roma una doppia cessione in arrivo

Francesco Z. per asromalive.it

L’obiettivo del club giallorosso non è cambiato nonostante alle porte ci sia un imminente passaggio di proprietà. La missione della società è quella di piazzare i numerosi elementi che sono in esubero e che non rientrano più nei piani tecnici. In questo modo si recupereranno delle importanti risorse economiche da mettere a bilancio. E nello stesso tempo si alleggerirà il monte ingaggi.

Nuove sfide per Juan Jesus e Perotti

Come riporta Il Corriere dello Sport, ci sono sopratutto due giocatori che in questo momento sembrano essere molto vicini alla cessione. Il primo è Juan Jesus, che sta trattando con il Cagliari. I sardi gli hanno offerto un triennale fino al 2023. Di sicuro l’ingaggio non sarà lo stesso che gli ha offerto finora la Roma (2.2 milioni) ma il giocatore sembra propenso ad accettare. In Sardegna avrà modo di trovare senz’altro più spazio.

Cessione in arrivo anche per Diego Perotti, che è finito nel mirino dei turchi del Fenerbahce. Il quotidiano sportivo rivela che il calciatore ancora non ha preso una decisione, sulle sue tracce ci sono anche i sauditi dell’Al-Shabab. La Roma non pretende grosse cifre per l’argentino, potrebbe cederlo per appena 2 milioni di euro.

Under e Veretout: il Napoli (per ora) non affonda il colpo

Il club partenopeo vuole rinforzarsi pescando in casa giallorossa e a finire nella lista degli acquisti ci sono l’attaccante turco e il centrocampista francese. Diversa pare essere la posizione della Roma a riguardo. Under può partire, più complicata sarebbe la cessione di Veretout, giocatore sul quale Fonseca punta molto anche per la prossima stagione. Una eventuale cessione sarebbe da prendere in considerazione solo in caso di una offerta economica molto interessante.

Il turco Cengiz Under è ormai da tempo nel mirino del Napoli di De Laurentiis. Del resto il club partenopeo deve trovare una nuova pedina proprio nella zolla di campo occupata dall’ex Basaksehir, ovvero la fascia destra offensiva. Il contratto di Callejon è infatti scaduto e lo spagnolo lascia un vuoto che bisognerà colmare al più presto. La Roma per il suo calciatore, come rivela La Gazzetta dello Sport, chiede non meno di trenta milioni di euro. Una somma che il Napoli però non sembra essere disposto a mettere sul piatto. E’ vero che Under ha giocato poco dopo il lockdown, ma il suo valore non può essere messo in discussione. Ha già dimostrato tutto il suo talento e anche l’età è un dettaglio del quale bisogna tener assolutamente conto. Il turco ha infatti ancora ampi margini di crescita.

