Calciomercato Napoli Milik Juve bianconeri spazientiti dalle richieste dei partenopei si valuta l’arrivo a parametro zero nel 2021

Come si legge nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, continua il braccio di ferro tra Napoli e Juventus per il cartellino di Arek Milik. Il calciatore ha ormai da tempo un accordo economico con la società bianconera, ma l’affare non decolla poichè l’offerta juventina non soddisfa le esigenze partenopee. Secondo la rosea, Agnelli sarebbe disposto a far slittare tutto nel 2021 per prendersi Milik a parametro zero senza dare alcun indennizzo economico a De Laurentiis.

Giuntoli a Napoli è scontento, è solo un esecutore: si libererebbe con una clausola rescissoria per andare alla Roma

L’edizione odierna del Messaggero scrive su Giuntoli e la Roma. “Entrambi hanno una caratteristica che li accomuna: al netto delle inevitabili smentite, sono scontenti di dove si trovano e guardano con interesse a cosa sta accadendo nella Capitale. Giuntoli, stritolato dallo strapotere decisionale del tandem De Laurentiis-Chiavelli, è ormai divenuto un mero esecutore delle decisioni presidenziali. Per liberarsi ha una clausola rescissoria che tuttavia, nel caso di chiamata ufficiale, non sarebbe un problema soddisfare”.

Gabriel ‘bloccato’ da Koulibaly

Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: “Poi c’è la querelle Koulibaly che costringe De Laurentiis a tenere il fiato sospeso nella trattativa per l’acquisto di Gabriel del Lille. L’offerta del Manchester City, cioè il team che ha mostrato maggiore interesse per il senegalese, resta ancora troppo bassa rispetto alla richiesta del patron del Napoli. E non si riesce a colmare la differenza di 20 milioni tra domanda ed offerta: 65 milioni offerti rispetto agli 85 richiesti.

E se Koulibaly non libererà il posto di difensore centrale, Giuntoli non potrà mettere nero su bianco nella trattativa con il Lille per Gabriel. Il 23enne brasiliano che il presidente De Laurentiis ha bloccato durante la trattativa per l’acquisto di Osimhen. Il Napoli ha promesso 20 milioni cash più 5 di bonus. Ma il Lille non potrà attendere a lungo, perchè di offerte ne stanno arrivando. Si vocifera che il Lille avrebbe rifiutato 20 milioni dall’Everton, ma la prossima offerta non potrà respingerla al mittente. A manifestare interesse Arsenal e Manchester United”.

