Calciomercato Milan Nodo Ibra gli ultimi aggiornamenti sul rinnovo di contratto

Calciomercato Milan Nodo Ibra gli ultimi aggiornamenti sul rinnovo di contratto

da ilmilanista.it

Ibra e il Milan si vogliono ancora, ma c’è un nodo da sciogliere, ed è di natura economica. Come riporta La Gazzetta dello Sport, le parti stanno trattando sui bonus, ovvero la parte variabile dell’ingaggio. Il Milan ha proposto a Ibra uno stipendio fisso da circa 5 milioni, a cui vorrebbe legare bonus legati a obiettivi di squadra e personali. Che permetterebbero al giocatore di superare i 6 milioni richiesti inizialmente. L’intesa non è ancora stata raggiunta, ma dagli ambienti rossoneri filtra ottimismo, seppur il rinnovo in vista della nuova stagione si avvicina sempre più.

La Fiorentina non molla Milenkovic, il Milan vira su un difensore del Napoli

Sulla lista dei candidati a rimpolpare il reparto difensivo rossonero c’è anche Nikola Maksimovic. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista molto vicino alle vicende di casa Napoli. Intervenuto alla trasmissione Radio Goal, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss: “La dirigenza partenopea sta parlando con l’agente di Maksimovic per il rinnovo. Ma se arriverà un’offerta valida ci si siederà al tavolo delle trattative. Le squadre interessate non mancano: il giocatore piace a Fiorentina, Roma, Milan ed Everton”.

Pobega conferma o prestito? 3 squadre su di lui, ma Pioli vuole valutarlo

Si è conclusa la rincorsa alla Serie A del Pordenone, il quale è stato eliminato ai play-off dal Frosinone di Sandro Nesta. Un campionato comunque entusiasmante per la squadra friulana, promossa appena un anno fa in cadetteria. E subito in grado di giocarsi un posto nella massima serie. Grande protagonista tra i ‘Ramarri’ è stato Tommaso Pobega, centrocampista classe ’99 di proprietà del Milan. Che farà rientro alla base rossonera per la fine del prestito. Le sue ottime prestazioni non sono passate inosservate, tanto che tre squadre sono sulle sue tracce: Udinese, Torino e Crotone. Tuttavia, come riferisce calciomercato.com, Stefano Pioli vuole valutarlo prima di decidere se tenerlo o farlo partire un altro anno in prestito. Pobega svolgerà quindi la preparazione con il Milan e cercherà di convincere il mister a confermarlo in squadra.

CALCIOMERCATO NAPOLI MILIK JUVE BIANCONERI SPAZIENTITI DALLE RICHIESTE DEI PARTENOPEI SI VALUTA L’ARRIVO A PARAMETRO ZERO NEL 2021