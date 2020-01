Calciomercato Milan Con 30 milioni si chiude ecco l’affare boom di gennaio

Calciomercato Milan Con 30 milioni si chiude ecco l’affare boom di gennaio

da ilmilanista.it

MERCATO MILAN – Durante la prossima finestra di mercato invernale Franck Kessie potrebbe cambiare squadra. Il Milan ha deciso di ascoltare le offerte che arriveranno per il centrocampista e i rossoneri hanno fissato il prezzo del cartelli del giocatore. Per assicurarsi le prestazione dell’ivoriano servirà almeno 30 milioni di euro. Sono diverse le squadre interessate all’ex Atalanta, una di queste dovrebbe essere il Napoli di Gattuso, oltre ai club di Premier League, da tempo interessate a Kessie. Il calciatore però nelle ultime partite di campionato è sempre partito titolare nell’undici scelto a Stefano Pioli, tecnico del Diavolo. Una sua cessione però potrebbe essere decisa per finanziare i prossimi colpi in entrata della squadra meneghina. E attenzione perché Maldini sta proprio per chiudere i primi acquisti. Il direttore tecnico rossonero è pronto a far firmare tre gioielli da regalare a Pioli!

Ibra sarà solamente l’antipasto di un gennaio tutto da vivere per i tifosi milanisti

Sarà un 2020 ricco di novità in casa Milan. L’anno nuovo si aprirà con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, o meglio il ritorno in rossonero di Ibra. Lo svedese sarà però solamente l’antipasto di un gennaio tutto da vivere per i tifosi milanisti, tra diverse cessioni e qualche volto nuovo. Sul fronte addii Maldini è molto attivo e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi, come vi sveleremo più avanti. Le attenzioni principali però sono sugli acquisti, su quelli che saranno i nuovi protagonisti di un Milan diverso. Cambierà l’idea di gioco e forse anche il modulo, con un probabile passaggio al 4-3-1-2 per sfruttare al meglio Ibra. Per questo serviranno un difensore centrale, un mediano di qualità e sostanza oltre a un trequartista. Tre nomi che Maldini ha già individuato, ecco chi può arrivare già nei prossimi giorni.

Calciomercato Milan Con 30 milioni si chiude ecco l’affare boom di gennaio

Il primo colpo è quasi definito, o meglio manca solo il sì del giocatore. Stiamo parlando del difensore centrale del Barcellona Todibo, prossimo a lasciare i blaugrana per vestire la maglia rossonera. Il Milan ha chiuso con il Barca per un prestito con diritto/obbligo di riscatto fissato a venti milioni di euro. Manca solo l’ok di Todibo, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Il mediano di sostanza e qualità che serve al Milan potrebbe essere Nemanja Matic. Il serbo, in rotta con lo United, rappresenta un’alternativa low cost agli altri nomi usciti in questi giorni. Matic porterebbe esperienza, forza fisica e personalità a una rosa che difetta di tutte queste caratteristiche. Visto il contratto in scadenza al termine della stagione il Milan potrebbe convincere lo United a cedere il serbo con un piccolo conguaglio economico inferiore ai cinque milioni di euro.

L’ultimo nome è quello di Julian Draxler, centrocampista tedesco in uscita dal PSG. Dal punto di vista tecnico l’ex Schalke garantisce grande duttilità, e in un centrocampo con Bonaventura e Calhanoglu potrebbe coprire quasi tutti i ruoli. Alternative che piacciono moltissimo a Pioli, con Maldini che sta pensando a uno scambio con Paquetà. Leonardo vuole portare l’ex Flamengo a Parigi, l’inserimento di Draxler più un conguaglio di circa 20 milioni per i rossoneri potrebbe portare alla chiusura della trattativa.

CALCIOMERCATO MILAN ARRIVA LA CONFERMA ECCO LA PAZZA IDEA DI MALDINI