11 Gennaio 2024

Calciomercato la trattativa tra Napoli e Samardzic si complica: la Juventus ci prova per giugno

da GianlucaDiMarzio.com

La trattativa tra Napoli e Samardzic si dimostra tutt’altro che conclusa, con la Juventus che intensifica la pressione per assicurarsi il centrocampista dell’Udinese in vista della finestra di mercato di giugno.

L’incertezza persiste tra Napoli e Samardzic

Nonostante l’avanzare delle discussioni, la trattativa per il trasferimento di Samardzic al Napoli è ancora in sospeso. Manca un accordo definitivo tra l’Udinese e il Napoli, e il giocatore stesso, insieme al suo entourage, sta valutando attentamente se accettare l’offerta o considerare alternative. Mentre si attende un verdetto, la Juventus entra nuovamente in scena, esercitando pressioni significative per assicurarsi le prestazioni del centrocampista serbo a partire da giugno.

La Juventus persiste nella sua offensiva per Samardzic

Non c’è tregua nella strategia della Juventus, che continua a premere per chiudere un accordo favorevole. L’operazione, però, è ancora in una fase di stallo, con gli aspetti finanziari e contrattuali che richiedono un chiarimento. La Juventus, consapevole dell’interesse del Napoli, intensifica il suo pressing, cercando di mettere in difficoltà la concorrenza e garantirsi il giocatore durante la finestra di mercato estiva.

Calciomercato la trattativa tra Napoli e Samardzic si complica: la Juventus ci prova per giugno – La possibile influenza della Juventus sulla decisione di Samardzic

La titubanza di Samardzic potrebbe essere alimentata dalla persistente pressione della Juventus. La squadra bianconera, già interessatasi al giocatore in passato, ritorna sulla scena con un obiettivo chiaro: assicurarsi le sue prestazioni per la prossima stagione. La Juventus, con una mossa strategica, rimanda la sua avanzata a giugno, sperando che l’arrivo imminente di Tiago Djalo possa calmare momentaneamente le acque.

Il trasferimento fallito dall’Udinese all’Inter

Dopo essere stato in procinto di trasferirsi all’Inter la scorsa estate, Samardzic ha preferito rimanere all’Udinese. Nella prima parte della stagione attuale, il talentuoso centrocampista serbo ha dimostrato il suo valore con 17 presenze in campionato, contribuendo con 2 gol e 2 assist. La sua permanenza in maglia bianconera è ora messa in discussione dalla determinazione della Juventus, che ambisce a inserirlo nella sua rosa per la prossima stagione.

In conclusione, la complicata trattativa tra Napoli, Udinese e Samardzic si evolve con la Juventus che entra in gioco con forza, dimostrando una volontà ferma di aggiudicarsi il centrocampista serbo. Resta da vedere come si svilupperanno gli eventi nei prossimi giorni o mesi, ma la Juventus ha chiaramente espresso il suo interesse ad aggiungere Samardzic alle proprie fila.

