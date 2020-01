Calciomercato Juventus tifosi impazziti arriva l’annuncio sul futuro di CR7

Calciomercato Juventus tifosi impazziti arriva l’annuncio sul futuro di CR7

da juvenews.eu

Come sempre, tra le tante notizie di calciomercato della Juventus, spiccano quelle relative a Cristiano Ronaldo e il suo futuro. E, come sempre, noi continuiamo ad aggiornarvi su ogni novità che trapela in merito a alla questione CR7. In tanti infatti si interrogano su quali saranno le sorti del numero 7 più forte del mondo e se il matrimonio con la Vecchia Signora continuerà anche nei prossimi anni.

Alcuni, anche tra gli addetti ai lavori, non ne sono molto convinti. Mentre altri sarebbero pronti a scommettere che Ronaldo e la Juve continueranno il loro percorso insieme per tanto tempo ancora. E nelle ultime ore c’è anche chi è andato oltre, prospettando uno scenario nuovo e assolutamente a sorpresa. Già perché, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Fabio Paratici starebbe addirittura pensando di proporre a CR7 un rinnovo di contratto, che attualmente scade nel 2022.

Calciomercato Juventus tifosi impazziti arriva l’annuncio sul futuro di CR7

Secondo la testata romana infatti, soprattutto nel caso in cui il fenomeno portoghese e la Juventus riuscissero finalmente a sollevare la Champions League insieme, il prolungamento sarebbe quasi scontato. Con Cristiano Ronaldo che vuole rimanere in un club di altissimo livello anche nei prossimi anni per vincere ancora tanto e puntare anche al Pallone d’Oro. E la Juve sarebbe il club perfetto per le sue ambizioni.

Dopo le tante notizie circolate negli ultimi tempi che parlavano di una possibile separazione da CR7 a fine stagione, adesso dunque la prospettiva sembrerebbe cambiata drasticamente. non solo niente addio, ma anche un possibile rinnovo all’orizzonte. Ma non è ancora tutto. Il presidente Agnelli infatti sarebbe pronto a dare anche un altro importantissimo scossone per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. E avrebbe in mente qualcosa di veramente enorme per il prossimo futuro.

Mercato, tra sogni e realtà: Agnelli fa godere (di nuovo) i tifosi!

Tra sogni da capogiro e realtà futuribili, c’è una certezza in casa Juve. Il club vuole continuare ad investire in maniera importante sul mercato per proseguire con l’ascesa della squadra. E farla arrivare al top e al pari delle altre maestose realtà europee. Il presidente Andrea Agnelli non si è mai nascosto da questo punto di vista e il suo obiettivo è chiaro.

Nelle prossime sessioni di mercato arriveranno altri colpi con cui far sognare – ancora una volta – i tifosi bianconeri. Come già fatto in passato con gli acquisti di Cristiano Ronaldo e De Ligt. Noi dunque abbiamo racchiuso nella nostra raffica tutti i nomi più clamorosi in orbita bianconera. Tra suggestioni clamorose e obiettivi concreti, ecco dunque quali potrebbero essere i prossimi colpi da sogno della Juventus.

Mercato, tra sogni e realtà: Agnelli fa godere (di nuovo) i tifosi!

Paul Pogba del Manchester United: un ‘sogno’ da 100 milioni. N’Golo Kante del Chelsea: un sogno da 90 milioni. Bernardo Silva del Manchester City: un sogno da 110 milioni. Kylian Mbappé del PSG: un sogno da 200 milioni. Kai Havertz del Bayer Leverkusen: un sogno da 90 milioni. Jadon Sancho del Borussia Dortmund: un sogno da 100 milioni. Neymar del PSG: un sogno da 160 milioni. Son Heung-min del Tottenham: un sogno da 95 milioni.

Momo Salah del Liverpool: un sogno da 150 milioni. Harry Kane del Tottenham: un sogno da 130 milioni. Eccoli allora i 10 possibili sogni di mercato della Juventus, 10 top player mondiali che – a più riprese – sono stati accostati alla Vecchia Signora. Alcuni rimangono obiettivi reali, altri dei veri e propri sogni nel cassetto. Ma una cosa è certa: Agnelli nel prossimo futuro regalerà ai tifosi bianconeri un altro super colpo dei suoi.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NUOVO NUMERO 10 SPUNTA UN NOME ASSURDO