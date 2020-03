Calciomercato Juventus Guardiola ‘sorpassato’ Candidato a sorpresa

Calciomercato Juventus Guardiola ‘sorpassato’ Candidato a sorpresa

da calciomercatoweb.it

Dopo il caos rinvii per l’emergenza coronavirus, la stagione è pronta a ripartire. Per la Juventus, si ricomincia dal big match con l’Inter. Fondamentale fondamentale per riprendere la vetta della classifica e sorpassare nuovamente la Lazio. Sarri si gioca molto nel finale di stagione, ma il suo destino, appeso a un filo, potrebbe comunque essere segnato. Raramente il tecnico bianconero ha convinto in questa sua annata bianconera e molti tifosi non sarebbero sorpresi, né forse troppo dispiaciuti, di cambiare allenatore a fine campionato.

Calciomercato Juventus Guardiola ‘sorpassato’ Candidato a sorpresa

E’ quanto si apprende dai dati riportati dall’Osservatorio Eurobet. Per i quali appena il 3,5% dei supporters juventini si aspetta Sarri ancora in panchina nella prossima stagione. Il preferito sarebbe Gianpiero Gasperini, che riporterebbe il 35% delle preferenze. Il tecnico sta stupendo tutti con la sua Atalanta ed è addirittura davanti a Guardiola (31%). Il cui futuro con il Manchester City è tutto da decifrare vista la possibile squalifica degli inglesi per due anni dalle competizioni europee. Al terzo posto, un grande ex, Zinedine Zidane, con circa l’11% delle preferenze. Per Simone Inzaghi, appena il 6,5%. Ancora meno per Massimiliano Allegri, il cui ritorno sarebbe gradito solamente dal 2,5% dei tifosi.

Calciomercato Juventus, futuro Higuain Spunta destinazione clamorosa!

Sarà un’estate bollente per la Juventus tra cessioni eccellenti ed acquisti di prima fascia. Il club bianconero potrebbe fare i conti anche con l’addio di Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino è rimasto a Torino grazie alla gestione Sarri dopo i vari prestiti al Milan e al Chelsea. In questa stagione “El Pipita” sta contribuendo a suon di gol e di assist vincenti. Ma al termine della stagione potrebbe esserci anche una sorpresa decisiva per quanto riguarda il suo futuro imminente.

Calciomercato Juventus, il sogno dell’Athletic Bilbao è Higuain

Come riportato dal portale argentino tycsports, Gonzalo Higuain sarebbe il sogno per l’attacco dell’Athletic Bilbao con il suo contratto che scadrà nel giugno 2021. Il bisnonno del centravanti argentino era basco e così ci sarebbe così la possibilità per l’attaccante bianconero di vestire la maglia del Bilbao. Privilegio esclusivo per chi può vantare origini in questa storica zona della Spagna.

In Liga Higuain ha brillato con la maglia del Real Madrid con 121 gol in 264 partite vincendo ben sei titoli complessivi. Il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Spagna, ma ci sarebbero difficoltà dal punto di vista dell’ingaggio. Dall’Argentina parlano di un possibile addio di Gonzalo a giugno, ma tutto dipenderà dai risultati che riuscirà a conquistare con la maglia della Juventus in questa stagione.

Calciomercato cessione Juve e blitz Milan Inter colpi di Torino Genoa Lazio e Fiorentina