Calciomercato Fiorentina arriva l’offerta per Pulgar

Calciomercato Fiorentina arriva l’offerta per Pulgar

Alessio Lento per calciomercato.it

La Fiorentina rischia di perdere Erik Pulgar dopo una sola stagione. Stando, infatti, a quanto sostiene ‘fichajes.net’, il 26enne centrocampista sarebbe una esplicita richiesta del nuovo allenatore del Betis Siviglia, il cileno Manuel Pellegrini, connazionale del calciatore. E gli andalusi avrebbero già presentato una proposta, rifiutata, al club di Rocco Commisso da 15 milioni di euro. La richiesta è di 20 milioni. La distanza non è enorme, dunque non sono esclusi nuovi contatti per cercare di arrivare alla fumata bianca. Nel frattempo, la Fiorentina sta spingendo per prelevare dall’Arsenal Lucas Torreira, accostato anche alla Roma.

La volontà di Dalbert facilita lo scambio con Biraghi: il brasiliano vuole solo Firenze

Iacopo Nathan per violanews.com

Sembra sempre più vicino il rinnovo dei prestiti tra Inter e Fiorentina per Dalbert e Biraghi. La trattativa con i neroazzurri è stata resa molto più facile proprio dallo stesso Dalbert, che ha spinto per rimanere a Firenze. Il brasiliano, che non ha giocato una stagione brillante, si è trovato molto bene con Iachini e vuole prendersi una rivincita il prossimo anno, dimostrando il suo valore in maglia viola. Nonostante le pretendenti, sopratutto brasiliane, che speravano di riportarlo in patria, il terzino ha sempre messo in cima alla sua lista di priorità la Fiorentina.

Calciomercato Fiorentina arriva l’offerta per Pulgar – Se Chiesa parte, per sostituirlo sarà corsa a due

da violanews.com

In questo momento sul futuro di Chiesa regna l’incertezza più totale. Passi avanti per il rinnovo del contratto di Federico ( in scadenza giugno 2022) non ci sono stati. E la società viola sa che una sua eventuale cessione implicherebbe l’arrivo di un giocatore di alto livello per sopperire alla sua perdita. In attesa che qualcosa possa succedere, anche se offerte concrete tardano ad arrivare, la Fiorentina sta facendo alcune riflessioni su chi potrebbe essere l’eventuale sostituto. Per Repubblica Firenze la rosa sembra essere ristretta a due nomi: Berardi e Orsolini. Già l’anno scorso la Fiorentina era decisa a fare un grande investimento su Berardi poi però si aprì la porta di Ribery e la trattativa con il Sassuolo si fermò. Il rapporto con la società neroverde è ottimo.

Ma Domenico resta il gioiello più prezioso della squadra. Ecco perché convincere il Sassuolo a cambiare posizione ad oggi è molto complicato. La Fiorentina però dal canto suo ha in mano un jolly molto importante, Riccardo Sottil. Il giocatore è seguito con attenzione dalla società emiliana e un allenatore come De Zerbi che punta molto sul 4- 3- 3 potrebbe essere la mossa vincente per far crescere il ragazzo, magari in prestito. L’alternativa a Berardi è il “solito” Orsolini del Bologna (SCHEDA). Il suo valore è intorno ai 20 milioni. Il Bologna potrebbe chiedere di più e anche in questo caso la trattativa non si presenta semplice. Prima di affondare il colpo, in un caso o nell’altro, servirà definire il futuro di Chiesa. Poi spazio per le altre idee. E qui decisivo sarà il colloquio tra il presidente e Federico.

CALCIOMERCATO LAZIO SVOLTA MURIQI C’E’ L’INTESA CON IL FENERBAHCE