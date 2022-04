Vuoi guardare il video di “Calcio Totale Rai Sport” puntata 11 aprile 2022?

“Calcio Totale Rai Sport” puntata 11 aprile 2022 (VIDEO)

da raiplay.it

“Calcio Totale Rai Sport” puntata 11 aprile 2022, è la trasmissione dedicata al mondo del calcio condotta da Sabrina Gandolfi. In ogni appuntamento, poi, esplora il ‘pianeta football’, italiano e straniero, in tutte le sue dimensioni. In particolare, inoltre, quella locale. Grazie alla collaborazione con la TGR, infatti, ogni settimana il cuore della trasmissione è, poi, una storia ‘nascosta’. Una notizia, inoltre, che, magari, non trova spazio nella cronaca nazionale, ma che merita un racconto approfondito. E il calcio, poi, offre continuamente spunti di racconto.

Comunque, è la trasmissione dedicata al mondo del calcio condotta da Sabrina Gandolfi. In ogni appuntamento, poi, esplora il ‘pianeta football’, italiano e straniero, in tutte le sue dimensioni. In particolare, inoltre, quella locale. Grazie alla collaborazione con la TGR, infatti, ogni settimana il cuore della trasmissione è, poi, una storia ‘nascosta’. Una notizia, inoltre, che, magari, non trova spazio nella cronaca nazionale, ma che merita un racconto approfondito.

“Calcio Totale Rai Sport” puntata 11 aprile 2022, è la trasmissione dedicata al mondo del calcio condotta da Sabrina Gandolfi. In ogni appuntamento, poi, esplora il ‘pianeta football’, italiano e straniero, in tutte le sue dimensioni. In particolare, inoltre, quella locale. Grazie alla collaborazione con la TGR, infatti, ogni settimana il cuore della trasmissione è, poi, una storia ‘nascosta’. Una notizia, inoltre, che, magari, non trova spazio nella cronaca nazionale, ma che merita un racconto approfondito. E il calcio, poi, offre continuamente spunti di racconto.

Comunque, è la trasmissione dedicata al mondo del calcio condotta da Sabrina Gandolfi. In ogni appuntamento, poi, esplora il ‘pianeta football’, italiano e straniero, in tutte le sue dimensioni. In particolare, inoltre, quella locale. Grazie alla collaborazione con la TGR, infatti, ogni settimana il cuore della trasmissione è, poi, una storia ‘nascosta’. Una notizia, inoltre, che, magari, non trova spazio nella cronaca nazionale, ma che merita un racconto approfondito.

“CALCIO TOTALE RAI SPORT” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 11 APRILE 2022

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO