22 Agosto 2024

Cagliari-Roma streaming highlights – 22 agosto 2024 (VIDEO)

Introduzione – Cagliari-Roma streaming highlights – 22 agosto 2024

La partita Cagliari-Roma si è conclusa con un pareggio senza reti. Inoltre, entrambi i club hanno iniziato il campionato con un punto ciascuno. Poi, se non hai potuto seguire la partita, puoi vedere gli highlights in streaming per rivivere i momenti salienti di questo match equilibrato.

Primo Tempo – Occasioni Manca – Cagliari-Roma streaming highlights – 22 agosto 2024

La sfida Cagliari-Roma è iniziata con grande intensità. Poi, Wieteska ha provato a sbloccare il risultato, ma senza successo. Inoltre, poco prima dell’intervallo, Marin ha creato un’altra occasione per il Cagliari, ma il portiere della Roma ha mantenuto la porta inviolata. Se vuoi vedere queste azioni, gli highlights del primo tempo sono disponibili in streaming.

Secondo Tempo – La Chance di Dybala e Marin – Cagliari-Roma streaming highlights – 22 agosto 2024

Il secondo tempo della partita Cagliari-Roma ha visto nuove opportunità da entrambe le squadre. Inoltre, la Roma ha sfiorato il vantaggio con Soulé poco dopo l’inizio della ripresa. Poi, Pellegrini ha mancato una grande occasione, tenendo il risultato ancora sullo 0-0. Poi, al 69′, è entrato in campo Dybala, che ha subito creato pericoli. Il suo assist per Dovbyk è stato fermato solo dalla traversa. Questo momento cruciale può essere rivissuto negli highlights disponibili in streaming.

Traversa di Marin e Finale Teso – Cagliari-Roma streaming highlights – 22 agosto 2024

Un minuto dopo la traversa colpita da Dovbyk, è stato Marin a sfiorare il gol per il Cagliari. Inoltre, il finale della sfida Cagliari-Roma è stato teso, con entrambe le squadre che hanno cercato di sbloccare il risultato fino all’ultimo minuto. Poi, nonostante le occasioni, il punteggio è rimasto invariato. Se vuoi vedere questi momenti decisivi, puoi trovare i video degli highlights in streaming.

Rivivi la Partita in Diretta Streaming – Cagliari-Roma streaming highlights – 22 agosto 2024

Se non hai avuto l’opportunità di seguire la partita Cagliari-Roma in diretta, non ti preoccupare. Gli highlights in streaming ti permetteranno di rivivere ogni occasione mancata e ogni emozione del match. Poi, i video ti offrono una panoramica completa delle azioni più importanti.

Conclusione – Cagliari-Roma streaming highlights – 22 agosto 2024

La sfida Cagliari-Roma è stata equilibrata e ricca di occasioni, ma senza gol. Inoltre, entrambe le squadre hanno mostrato solidità difensiva. Poi, se vuoi rivedere i momenti salienti, non perdere gli highlights disponibili in streaming. I video ti permetteranno di rivivere ogni istante di questa partita che, nonostante il risultato, ha offerto emozioni fino all’ultimo secondo.

