Vuoi guardare il video di “Buongiorno Estate Rai 2” puntata 3 luglio 2021?

“Buongiorno Estate Rai 2” puntata 3 luglio 2021 (VIDEO)

da raiplay.it

“Buongiorno Estate Rai 2”, puntata 3 luglio 2021, è il programma condotto da Livio Beshir, in compagnia di Mariolina Cannuli e Rosanna Vaudetti, dedicato all’Italia che riparte. Interviste e, poi, comicità e tanta buona musica, per regalare a tutti un buongiorno spensierato. Ma, inoltre, al tempo stesso, ricco di curiosità e di spunti interessanti. Comunque, è il programma condotto da Livio Beshir, in compagnia di Mariolina Cannuli e Rosanna Vaudetti, dedicato all’Italia che riparte.

“BUONGIORNO ESTATE RAI 2” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 3 LUGLIO 2021

