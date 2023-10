10 Ottobre 2023

Box Office Italia “L’esorcista – Il credente” conquista la vetta nel primo weekend di ottobre

da bestmovie.it

Introduzione: L’horror è protagonista al box office italiano di ottobre, perfetto per metterci nella giusta atmosfera per Halloween. Dopo un mese di regno incontrastato, “Assassinio a Venezia” deve fare spazio al ritorno de “L’Esorcista – Il Credente”. Un sequel dell’horror classico degli anni ’70 che ha fatto la storia del genere. In questo articolo, faremo un giro tra i film che stanno dominando le classifiche italiane e daremo un’occhiata da vicino al panorama cinematografico di ottobre.

L’Esorcista – Il Credente: Dopo il successo di “The Nun” e “Shark 2 – L’Abisso”, “L’Esorcista – Il Credente” continua a mantenere vivo il fascino dell’horror al botteghino italiano. Nel weekend dal 5 all’8 ottobre 2023, questo film ha messo a segno un incasso da paura di 1.192.322 euro. Con una platea di 148.781 spettatori e una media di 3.080 euro per cinema. Questo dimostra che “L’Esorcista” ha ancora un’incredibile presa sul pubblico italiano.

Kenneth Branagh in seconda posizione: Il secondo posto della classifica è ancora in mano al film diretto e interpretato da Kenneth Branagh, che ha accumulato altri 574.924 euro nel suo quarto weekend. Il film ha ormai raggiunto la cifra di 7,2 milioni di euro. Superando “Assassinio sul Nilo” e avvicinandosi a un altro grande successo di Branagh, “Assassinio sull’Orient Express”. A testimonianza dell’amore del pubblico nostrano per il cineasta irlandese.

Terzo posto per Talk to Me: Al terzo posto c’è “Talk to Me”, un horror australiano che ha incassato altri 444.437 euro nel suo secondo weekend. Il totale accumulato per il film è ora di 1.405.182 euro al botteghino italiano. Questo dimostra che i film stranieri conquistano spesso e volentieri il cuore degli spettatori italiani.

Le nuove uscite nella Top 10: Tra le nuove uscite nella Top 10, ci sono da segnalare la commedia “Volevo un Figlio Maschio” diretta da Neri Parenti con Enrico Brignano, che ha incassato 381.889 euro, e il film basato sulla storia vera di Luca Trapanese, “Nata per Te,” che ha guadagnato 250.440 euro. Questi film offrono un’alternativa interessante e lontana dal mainstream al pubblico delle sale cinematografiche.

Conclusioni: Il primo weekend di ottobre 2023 ha portato il ritorno de L’Esorcista – Il Credente e la sua presa sulla classifica degli incassi in Italia. Nonostante una piccola flessione rispetto al weekend precedente, il confronto con lo stesso periodo pre-Covid mostra che il settore cinematografico italiano sta tornando in forma, con un aumento del 41% rispetto al 2022.

BOX OFFICE ITALIA 3 OTTOBRE 2023