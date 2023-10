30 Ottobre 2023

Box Office Italia – “C’è ancora domani”: il grande debutto da regista di Paola Cortellesi

da bestmovie.it

Il mondo del cinema italiano si è risvegliato con una sorpresa entusiasmante durante il recente weekend, grazie al debutto da regista dell’amatissima attrice Paola Cortellesi. Il suo primo film, “C’è ancora domani”, ha conquistato il primo posto nella classifica degli incassi al box office. Superando persino il nuovo capitolo di “Saw” e l’acclamato “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese.

Il film, diretto e interpretato da Paola Cortellesi, con Valerio Mastandrea ed Emanuela Fanelli nel cast, ha incassato la notevole cifra di 1.656.742 euro in soli tre giorni, dal 26 al 29 ottobre 2023. Attirando un pubblico di 235.362 spettatori. La media per ogni sala cinematografica è stata di 3.350 euro. È degno di nota il fatto che quasi la metà di questi incassi siano stati registrati nella sola giornata di domenica, quando il film ha superato il nuovo lavoro dei Me contro Te.

L’eccezionale successo di “C’è ancora domani” è stato ulteriormente sottolineato dal fatto che il film ha ricevuto tre premi alla Festa del Cinema di Roma durante lo stesso weekend.

In termini di incassi, il debutto di “C’è ancora domani” rappresenta un risultato straordinario per il cinema italiano. Solo il film “Vacanze in Transilvania” del duo di youtuber Me contro Te è riuscito a ottenere un incasso simile al suo debutto, superando 1,5 milioni di euro. Un risultato simile non si vedeva da “Il Sol dell’Avvenire” di Nanni Moretti, che ha esordito con 947.000 euro. Raggiungendo poi un totale di 4 milioni di euro.

Al secondo posto tra gli incassi del box office si è collocato “Saw X”, l’ultimo capitolo della celebre saga horror, che ha raccolto 1.130.214 euro da giovedì a domenica, con una media di 3.354 euro. Considerando anche gli incassi della proiezione del mercoledì, il totale raggiunge 1.306.178 euro.

Al terzo posto, troviamo “Killers of The Flower Moon” di Martin Scorsese, che ha raccolto un altro notevole importo di 1.040.482 euro (-40%). La media per sala è stata di 1.888 euro, portando il totale a oltre 3,2 milioni di euro. Questo è un risultato notevole, soprattutto considerando che il film ha una durata di oltre tre ore, quindi con meno spettacoli quotidiani.

I Me contro Te, famosi youtuber e creatori di contenuti online, hanno ottenuto quasi 3,2 milioni di euro, con altri 860.000 euro incassati. Loro puntano a raggiungere il risultato di “Missione giungla”, uscito il 19 gennaio 2023, che è riuscito a raccogliere 4,8 milioni di euro alla fine della sua corsa.

Tra le nuove uscite, “Anatomia di una caduta” ha conquistato un quinto posto nella classifica con incassi pari a 217.375 euro, mentre l’action thriller con Liam Neeson, “Retribution,” ha raggiunto 164.971 euro.

Nel complesso, il weekend ha portato nelle casse del cinema italiano un totale di 6.339.832 euro, con una presenza di 668.829 spettatori. Questo rappresenta un leggero calo del 10% rispetto al weekend precedente e un decremento del 32% rispetto al periodo pre-Covid. Ma un notevole aumento del 35% rispetto all’anno 2022. La vitalità e il successo di “C’è ancora domani” dimostrano la forza del talento di Paola Cortellesi. Non solo come attrice ma anche come regista emergente nel panorama cinematografico italiano.

