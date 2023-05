Vuoi leggere “Box Office Italia” 9 maggio 2023?

“Box Office Italia” 9 maggio 2023

da cinetel.it

Box office Italia 9 maggio 2023, ecco la classifica:

1- GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3

2- TORO SCATENATO 4K

3- IL SOL DELL’AVVENIRE

4- SUPER MARIO BROS – IL FILM

5- LA QUATTORDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

6- LA CASA – IL RISVEGLIO DEL MALE

7- BEAU HA PAURA

8- L’ESORCISTA DEL PAPA

9- MON CRIME – LA COLPEVOLE SONO IO

10- SUZUME

