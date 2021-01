Botti di Capodanno morto 13enne ad Asti A Napoli 8 otto feriti mai così pochi

Botti di Capodanno morto 13enne ad Asti A Napoli 8 otto feriti mai così pochi

da corriere.it

Nonostante il lockdown per il Covid, c’è una vittima per i botti di Capodanno. È un 13enne è morto poco dopo la mezzanotte ad Asti per le lesioni all’addome causate da un petardo. È accaduto al campo nomadi di via Guerra, soccorso immediatamente e trasportato all’ospedale, è arrivato al Pronto soccorso già in arresto cardiaco. E per lui non c’è stato nulla da fare. I parenti della vittima hanno causato danni ad alcune strutture all’interno del pronto soccorso di Asti e nel parcheggio. Perché avrebbero voluto vedere il ragazzino, sul cui corpo però verrà disposta un’autopsia.

Napoli



È record storico a Napoli e provincia: sono stati infatti soltanto otto i feriti (tutti maggiorenni e nessuno in pericolo di vita) quest’anno. Tre nel capoluogo e cinque nell’hinterland per i fuochi d’artificio che sono durati almeno 45 minuti. Lo scorso anno ci furono 48 feriti nel Napoletano. Il più grave è una donna a ferita alla testa mentre si trovava a casa dell’anziana madre a Mugnano (Napoli). Si trovava in strada per depositare la spazzatura quando un corpo metallico che le si è conficcato tra fronte e naso. Ricoverata all’ospedale Cardarelli, sarà operata nei prossimi giorni. In un primo momento si era pensato a un proiettile vagante. Poi dopo una radiografia si è accerto che probabilmente si tratta di una scheggia lunga 17 millimetri dovuta all’esplosione di un botto. Un trentenne di Camposano, nel Nolano, alle 4,30 ha raccolto un petardo da terra che è esploso subito dopo. Sarà denunciato per violazione del coprifuoco. Oltre alla donna, è solo uno il ferito che ha avuto necessità di ricovero: un uomo di 57 anni per lo sfacelo di una mano.

Botti di Capodanno morto 13enne ad Asti A Napoli 8 otto feriti mai così pochi – Le altre città

Diversi feriti a Milano, almeno cinque secondo i dati della questura. Il più grave è un 54enne che ha perso due dita di una mano. Alcuni ragazzi hanno riportato ferite agli zigomi o vicino agli occhi, ma nessuno è grave. A Roma si registrano nove feriti. In provincia di Avellino lo scoppio di un petardo ha causato il ferimento alla mano sinistra e all’occhio destro di un ragazzo di 16 anni a Solofra. A Cagliari due feriti: un 12enne e un 29enne che ha perso la mano destra. Due i feriti anche nel Salernitano. Sono sei i feriti in provincia di Catania: il più grave è un uomo di 57 anni investito in pieno volto dallo scoppio di un petardo. Si teme che l’uomo possa perdere l’occhio destro. In provincia di Agrigento, un ventenne e un sessantenne di Licata hanno entrambi perso una mano a causa dei botti. A Matera un uomo di 46 anni ha perso tre dita della mano sinistra per lo scoppio di un petardo che stava maneggiando. E uno di 50 anni ha riportato alcune ustioni al viso.

Gli interventi

Sono stati in tutto 229 gli interventi dei Vigili del fuoco riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, lo scorso anno erano stati 686. Il numero maggiore (45) nel Lazio (lo scorso anno erano stati 171), Campania (40), Puglia (24), Veneto (19), Lombardia (18), Sicilia (17) e Liguria (16).

MESSAGGIO DI FINE ANNO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2020 RAI 1 GUARDA IL VIDEO