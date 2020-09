Vuoi guardare il video di “Boss in incognito” streaming puntata 8 settembre 2020?

“Boss in incognito” streaming puntata 8 settembre 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

“Boss in incognito” streaming puntata 8 settembre 2020 è un programma sul mondo del lavoro. Visto, poi, attraverso le storie professionali ed umane di manager, operai ed impiegati, con una speciale chiave di lettura. La missione della trasmissione, inoltre, è raccontare tutto questo nella particolare contingenza nella quale ci troviamo. Aziende, poi, mai ferme nel momento dell’emergenza sanitaria. Ma che, inoltre, cambiano la loro organizzazione per lavorare in condizioni di sicurezza. Conduce Max Giusti.

Comunque, è un programma sul mondo del lavoro. Visto, poi, attraverso le storie professionali ed umane di manager, operai ed impiegati, con una speciale chiave di lettura. La missione della trasmissione, inoltre, è raccontare tutto questo nella particolare contingenza nella quale ci troviamo. Aziende, poi, mai ferme nel momento dell’emergenza sanitaria. Ma che, inoltre, cambiano la loro organizzazione per lavorare in condizioni di sicurezza. Conduce Max Giusti. Tuttavia, è un programma sul mondo del lavoro. Visto, poi, attraverso le storie professionali ed umane di manager, operai ed impiegati.

“Boss in incognito” streaming puntata 8 settembre 2020 è un programma sul mondo del lavoro. Visto, poi, attraverso le storie professionali ed umane di manager, operai ed impiegati, con una speciale chiave di lettura. La missione della trasmissione, inoltre, è raccontare tutto questo nella particolare contingenza nella quale ci troviamo. Aziende, poi, mai ferme nel momento dell’emergenza sanitaria. Ma che, inoltre, cambiano la loro organizzazione per lavorare in condizioni di sicurezza. Conduce Max Giusti.

Comunque, è un programma sul mondo del lavoro. Visto, poi, attraverso le storie professionali ed umane di manager, operai ed impiegati, con una speciale chiave di lettura. La missione della trasmissione, inoltre, è raccontare tutto questo nella particolare contingenza nella quale ci troviamo. Aziende, poi, mai ferme nel momento dell’emergenza sanitaria. Ma che, inoltre, cambiano la loro organizzazione per lavorare in condizioni di sicurezza. Conduce Max Giusti. Tuttavia, è un programma sul mondo del lavoro. Visto, poi, attraverso le storie professionali ed umane di manager, operai ed impiegati.

“BOSS IN INCOGNITO” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 8 SETTEMBRE 2020

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO