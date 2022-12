“Bones and All” la recensione del film

“Bones and All” la recensione del film

Distribuito da Vision Distribution

Regia: Luca Guadagnino

Cast: Taylor Russell, Timothée Chalamet, Mark Rylance, Kendle Coffey, Ellie Parker, Madeleine Hall, Sean Bridgers, Anna Cobb, David Gordon Green, Michael Stuhlbarg, Jessica Harper, Chloë Sevigny

Genere: Drammatico, horror, romantico

Paese: Italia, USA

Durata: 130 minuti

Voto: OOOO (su 5)

Anni Ottanta. Maren è un’adolescente che vive con il padre in Virginia. È, però, caratterizzata da una natura molto particolare, che porterà l’uomo ad abbandonarla. Così, Maren dovrà imparare ad arrangiarsi: deciderà di partire alla ricerca della madre, che non ha mai conosciuto, per capire se potrà trovare un appiglio al quale aggrapparsi. Durante il tragitto, Maren incontrerà altri emarginati e disadattati, che come lei vagano tra uno Stato e l’altro. L’era della presidenza Reagan non sembra aver fatto molto per venire incontro ai vagabondi che, invece, devono sopravvivere con i mezzi di sostentamento che trovano. Maren avrà però un incontro speciale, quello con Lee, un ragazzo affascinante quanto allo sbando, che come lei sembra non avere alcun riferimento.

“Bones and All” la recensione del film

La ricerca della bellezza, nei film di Guadagnino, è una costante. Il regista ama curare ogni inquadratura nei minimi dettagli e si innamora dei corpi dei suoi attori. Talmente tanto, da andare a ispezionarne ogni centimentro, fino a morderne la vitalità. In particolare, il cineasta sembre essere attratto dall’età dell’adolescenza, dai tumulti (interiori ed esteriori) che essa porta con sé. Adora le incertezze di quegli anni, in cui gli ormoni si impossessano di tutto, dal cervello sino ai piedi, portando i ragazzi all’esasperazione di ogni emozione. Così, si oscilla velocemente dall’entusiasmo alla tristezza, in un’assenza totale di equilibrio. Guadagnino gongola in questa sensazione di vuoto, sguazza nel labile confine che si crea tra vita e morte.

“Bones and all” è solo l’ultimo capitolo di una filmografia che, in fondo, ha sempre trattato gli stessi temi. Da “Chiamami col tuo nome” in poi, infatti, Guadagnino parla di corpi in stato di metamorfosi continua. E la forma ai suoi personaggi la dà lui, maneggiandone con cura le fattezze attraverso la macchina da presa. Del resto, anche in “Suspiria”, al centro della scena c’era una protagonista freak, relegata ai margini della società. Proprio in loro, negli scarti, Guadagnino trova una straordinaria forza, in grado sì di distruggere, ma anche di rigenerare.

I volti dei prediletti dal regista sono sempre inquieti. Sono i volti dell’adolescenza, quelli che trasmettono, allo stesso tempo, rabbia e compassione, ribellione e generosità. Chi l’ha detto che la violenza è senza senso? “Bones and all” sfata questo falso mito e, anzi, si mette proprio alla ricerca delle ragioni di chi, rifiutato dagli affetti, inizia un viaggio nei sentieri selvaggi di chi è senza calore (umano).

Da qui si parte. Da una ragazza, Maren, abbandonata dal padre all’indomani del suo diciottesimo compleanno. Il viaggio inizia per ‘colpa’ di genitori inadeguati che danno al giovane corpo di lei una spinta verso gli abissi della paura più terribile: la solitudine. E proprio in questi abissi notturni, la ragazza trova il suo posto scomodo nella vita, un incubo in mezzo al quale avrà la sola arma del coraggio ad aiutarla.

“Bones and all” è tratto dall’omonimo romanzo di Camille DeAngelis e narra di un’ adolescente nata cannibale. Nata, non diventata. La differenza sembra sottile, eppure, nella pratica, è enorme. Non c’è alcuna scelta nella sua condizione, è una condanna della quale Maren scopre lentamente ogni maledetta capacità. La vita, o meglio, la condanna la porterà sulle tracce della madre, anch’ella ignobile latitante, sfuggita ai proprio doveri sin dalla nascita della protagonista. Sulla strada la giovane dovrà misurarsi con figure inquietanti come quella di Sully (uno straordinario Mark Rylance) che le insegnerà i macabri poteri del suo olfatto. Ma Maren, nel sentiero della ricerca di sé stessa, troverà anche l’anima gemella, che risponde a quella di Lee. Anche lui, infatti, ha l’esigenza di nutrirsi di carne umana ma, a differenza di Sully, non ne va fiero, anzi vive con perenne senso di colpa.

Se state pensando che i cannibali siano la peggiore sfaccettatura dell’umanità, beh, “Bones and all” è qui a cancellare questa vostra certezza. Maren e Lee hanno le caratteristiche dei peggiori mostri, eppure qui si rivelano come persone fragili, condannati dalla loro natura a vivere di morsi e rimorsi. I veri esseri immondi, semmai, sono gli adulti, coloro che si nutrono dei loro simili non per fame di vita, ma per scelta, per divertimento. Non ha nessuna colpa chi è costretto a sopravvivere, semmai ce l’ha chi abbandona anziché proteggere, chi ricorre alla violenza per prevaricare il più debole. Chi vive come se si trovasse allo stato brado e non in società. Qui si nasconde il cuore di “Bones and all”.

E, alla ricerca di questo cuore, Guadagnino, come un cannibale in cerca di vita in una società cadaverica, scarnifica i corpi di Russell e Chalamet. Corpi che, davanti all’obbiettivo del suo occhio cinematografico, trovano una chimica perfetta. Si baciano con passione, si mordono, si annusano e si fondono fino a diventare una cosa sola. Un solo corpo, con un lato maschile e un lato femminile, che compie lentamente una metamorfosi talmente profonda da trasformare la rabbia in estasi. L’essere perfetto, in fondo, esiste solo nell’incontro tra solitudini.

Francesco G. Balzano