“Black Widow” scheda e recensioni del film

“Black Widow” scheda e recensioni del film

Disponibile su Disney+

Genere: Azione, fantascienza, avventura

Anno: 2021

Regia: Cate Shortland

Cast: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, O.T. Fagbenle, William Hurt, Ray Winstone, Rachel Weisz

Paese: Italia

Durata: 133 minuti

Produzione: Marvel Studios

Voto (media ponderata): ♥♥♥ 1/2 (su 5)

La trama

È il primo film della Phase 4 del Marvel Cinematic Universe e racconta le origini di Natasha Romanoff, ripercorrendo i momenti che hanno portato la giovane ad aderire al programma sovietico Black Widow degli anni ’80, volto a creare delle super agenti assassine. Una Natasha alle “prime armi” viene affidata al KGB, l’agenzia di sicurezza sovietica, per fare di lei una delle sue migliori leve. Il film è ambientato nel lasso di tempo che intercorre tra Civil War e Infinity War ed è la stessa Vedova Nera a ricordare il suo passato, che torna a tormentarla.

Decide di affrontare i suoi vecchi demoni, invece di continuare a scappare. È così che Natasha si distacca momentaneamente dagli Avengers per raggiungere la sua vecchia famiglia, formata da Yelena Belova (Florence Pugh), Melina Vostokoff (Rachel Weisz) e Alexei Shostakov (David Harbour), e tornare là dove tutto è iniziato, dove è diventata Black Widow.

La recensione di ComingSoon.it

Scarlett Johansson aveva 25 anni quando debuttò nel costume di Vedova Nera in Iron Man 2 nel 2010. La stessa attrice ha classificato come sessualizzata quell’introduzione del suo personaggio (anche se aveva un fine nella storia) e oggi, a 36 anni da protagonista e produttrice esecutiva, in Black Widow si fa beffe delle pose da supereroina tanto care al marketing che deve avere un’immagine da vendere.

In un lungo arco di tempo le cose cambiano. Il mondo si evolve, noi con lui e la Johansson nel frattempo è diventata mamma, ma soprattutto un essere umano consapevole e responsabile che applica un’etica professionale al proprio lavoro. La sua Natasha Romanoff meritava di avere una storia tutta per sé, a patto che l’intero team creativo riuscisse a consolidare l’evoluzione del suo personaggio che abbiamo intravisto nella coralità delle avventure degli Avengers.

Viviamo in un momento sovrappopolato da eroi con i superpoteri, ma la Marvel continua prosperare per la grande apertura mentale dei suoi dirigenti. È un grande business, certamente, portato avanti da persone che investono in creatività, che non temono di far maturare i loro personaggi e che abbracciano i repentini cambiamenti della società. Black Widow ne è la prova ed è il congedo perfetto per il personaggio di Scarlett Johansson.

Recensione di Antonio Bracco. Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

“Black Widow” scheda e recensioni del film – La recensione di MyMovies.it

Tra i punti deboli spiccano i titoli di testa con una terribile cover di “Smells Like Teen Spirit” dei Nirvana, da far agitare nella tomba Kurt Cobain. Anche l’epilogo, che va a riprendere uno dei personaggi minori del film, appare un’aggiunta davvero non necessaria, incapace di essere incisiva come ci aspetterebbe.

Ottima in compenso l’alchimia tra i protagonisti, pure nelle immancabili situazioni comiche di alleggerimento, dove in particolare David Harbour dà il meglio di sé. Per la Marvel quindi una ripartenza che riannoda i fili e prepara il futuro, che riprende lo stile da action comedy ma alza il volume dello spettacolo e che ha anche qualcosa da dire, con il tema dell’emancipazione femminista dal patriarcato.

Recensione di Andrea Fornasiero. Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

“GENERAZIONE 56K” SCHEDA E RECENSIONI DELLA SERIE NETFLIX