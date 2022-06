“Black Phone” scheda e recensioni del film

Distribuzione: Universal Pictures

Genere: Drammatico, horror

Anno: 2022

Regia: Scott Derrickson

Cast: Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davies, E. Roger Mitchell, Troy Rudeseal, James Ransone, J. Gaven Wilde, Jacob Moran, Brady Hepner, Brady Ryan, Kristina Adler, Tristan Pravong, Jordan Isaiah White, Spencer Fitzgerald, Miguel Cazarez Mora, Rebecca Clarke

Paese: USA

Durata: 102 minuti

Voto (media ponderata): 3.1 (su 5)

La trama

Finney, un ragazzino vittima di bullismo a scuola, viene rapito da un uomo che indossa un’inquietante maschera grigia. Viene rinchiuso in un seminterrato dove il rapitore ha già portato – e ucciso – altre vittime. Finney sa che la sua situazione è disperata, ma quando un telefono nero scollegato inizia a squillare, si rende conto che non è da solo come credeva…

Da un racconto di Joe Hill, un adattamento “adulto”, crudele, pieno di tensione. Recitato e confezionato alla perfezione. Scott Derrickson conferma il suo talento. Firmando per Blumhouse uno dei migliori horror dello Studio.

Recensione di Daniela Catelli. Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

A otto anni di distanza dal suo ultimo horror come regista (“Liberaci dal male”) Scott Derrickson torna al suo genere prediletto. E lo fa adattando per lo schermo un racconto di Joe Hill, nientemeno che figlio dell’incontrastato re dell’horror letterario, Stephen King. Un film catartico e pieno di pathos.

Recensione di Rudy Salvagnini. Voto: 3 (su 5) – Leggi la recensione completa

Felici di ritrovare Scott Derrickson alle prese con un horror. Scegliendo però maggiormente le vie del thriller. Alternando momenti tipicamente di genere ad altri più crime e mostrando un romanzo di formazione adolescenziale com’è tipico della scrittura di Joe Hill. Dal cui racconto è tratta questa storia.

Recensione di Federico Vascotto Voto: 3 (su 5) – Leggi la recensione completa

