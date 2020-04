Bianca Guaccero e Jonathan su Alessia Marcuzzi “Non doveva pubblicarlo”

da lanostratv.it

In questi giorni Alessia Marcuzzi è finita nella bufera per una sua foto postata su instagram. Nello specifico la conduttrice, durante le festività pasquali, ha pubblicato la tavola apparecchiata per sette persone. Facendo intendere che erano presenti altre persone e per questo motivo è stata aspramente criticata. Tali critiche hanno spinto la Marcuzzi ha spiegare che i suoi genitori, erano nella sua abitazione perché abitano di fronte. Ieri 17 aprile a Pronto Detto Fatto Bianca Guaccero e Jonathan hanno commentato la polemica. Lo stilista ha affermato: “Esistono le regole ed il buon senso. Alessia era liberissima di invitare i suoi genitori e fargli vedere i nipoti però non doveva pubblicarlo”.

“Bisogna stare attenti ai messaggi che si lanciano”

Le critiche piovute addosso ad Alessia Marcuzzi sono state scatenate quindi dal fatto che, nonostante il periodo di quarantena, lei abbia festeggiato la Pasqua con tutta la sua famiglia. Nonostante la conduttrice si sia giustificata le sue motivazioni non hanno convinto. Ed anche Selvaggia Lucarelli ha affermato di non approvare tale comportamento. Bianca Guaccero e Jonathan quindi oggi sui profili social di Detto Fatto hanno detto la loro su questa vicenda. Lo stilista ha concluso: “Secondo me ha sbagliato a postare le foto. Perché si rischia che qualcuno fraintenda il messaggio e bisogna stare attenti ai messaggi che si lanciano”.

“Per legge spostamenti solo per salute, lavoro o necessità”

Bianca Guaccero, infine, pur non entrando nel merito della polemica che ha visto coinvolta Alessia Marcuzzi, da sempre usa i suoi social per invitare la gente a stare a casa. E a rispettare le regole. A Pronto Detto Fatto ha ribadito: “Volevo ricordare che in questo momento per legge gli spostamenti sono previsti solo per lavoro, salute o necessità. Quindi non lo so in questo caso quanto hanno soddisfatto il pubblico le sue motivazioni”. Insomma il gesto della Marcuzzi, seppur comprensibile, continua a dividere l’opinione pubblica. E forse pubblicare le foto della tavola apparecchiata in un periodo in cui molte famiglie sono divise era evitabile.

