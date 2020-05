Beppe Sala furia per la folla sui Navigli “Vergognoso o si cambia o li chiudo”

Beppe Sala furia per la folla sui Navigli “Vergognoso o si cambia o li chiudo”

Maurizio Giannatasio per corriere.it

«Non permetterò che quattro scalmanati senza mascherina, seduti uno vicino all’altro, mettano in discussione tutto. Sono pronto a chiudere i Navigli e a bloccare l’asporto». Le foto e i video delle persone assiepate ieri sui Navigli davanti a bar e locali non hanno provocato solo le proteste di molti, in Rete. Ma hannofatto letteralmente infuriare, anzi «incazzare» il sindaco Beppe Sala. Ossia la persona che può — con un’ordinanza — richiudere quello che è stato aperto. E venerdì Sala nel suo consueto video-messaggio alla città ha lanciato un ultimatum: «Io non sono un politico da metafore. Sono un politico da atti. E il mio non è un penultimatum ma un ultimatum. O le cose cambiano oggi o io domani prenderò provvedimenti: chiudo i Navigli o piuttosto chiudo l’asporto. E poi lo spiegate voi ai baristi perché il sindaco non gli permette di vendere le loro bevande».

Sala bolla come «vergognose» le immagini di ieri. «Noi siano non solo in crisi dal punto di vista sanitario e abbiamo visto quanto la pandemia ha toccato la nostra città. Ma siamo in una profondissima crisi economica-sociale. Milano ha bisogno di tornare a lavorare». Il sindaco scandisce il verbo «la-vo-ra-re». «Non è un vezzo riaprire ma è una necessità. Io sto e starò sempre dalla parte di quelle famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese. Sto dalla parte di chi va a lavorare e non a divertirsi».

Da parte sua, il Comune oggi potenzierà i controlli sui Naviglio con la polizia locale. «Ma lo ripeto — conclude Sala —. Non stiamo giocando a guardie e ladri, non è un gioco, non possiamo permettercelo in una città con un milione e 400mila abitanti e 1700 chilometri di strada. Usiamo la testa tutti anche perché senza testa c’è solo l’1 per cento dei milanesi. E non permetterò che l’1 per cento metta in difficoltà il restante 99 per cento».

CORONAVIRUS LOCKDOWN FASE 2 RIAPERTURA NEGOZI CONTE ACCELERA DAL 18 MAGGIO VIA A RISTORANTI BAR E PARRUCCHIERI (IN ALCUNE REGIONI)