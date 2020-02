Vuoi guardare il video di “Belli dentro belli fuori La7” puntata 22 febbraio 2020?

“Belli dentro belli fuori La7” puntata 22 febbraio 2020 (VIDEO)

da la7.it

“Belli dentro belli fuori La7”, puntata 22 febbraio 2020, è il programma condotto da Margherita De Bac ed Eleonora Pedron. Dove, di appuntamento in appuntamento, ospiti sempre diversi danno preziosi consigli per la salute e la bellezza. Spazio, inoltre, ad una rassegna stampa curata proprio da Margherita De Bac a definire ed approfondire i temi più discussi.

“BELLI DENTRO BELLI FUORI”, GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 22 FEBBRAIO 2020

