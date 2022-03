“Belfast” scheda e recensioni del film

Distribuzione: Universal Pictures

Genere: Drammatico

Anno: 2021

Regia: Kenneth Branagh

Cast: Jude Hill, Lewis McAskie, Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Judi Dench, Ciarán Hinds, Josie Walker, Freya Yates, Nessa Eriksson, Charlie Barnard, Frankie Hastings, Máiréad Tyers, Caolan McCarthy, Ian Dunnett Jnr, Michael Maloney, Lara McDonnell, Chris McCurry, Rachel Feeney, Elly Condron, Drew Dillon, Olivia Flanagan, Samuel Menhinick, Leonard Buckley, Estelle Cousins, Scott Gutteridge, Turlough Convery, Gerard Horan, Colin Morgan, Conor MacNeill

Durata: 97 minuti

Paese: Regno Unito

Voto (media ponderata): 4 (su 5)

La trama

Un intimo viaggio nel passato e nella storia del suo regista: Kenneth Branagh. Ambientato negli anni Sessanta, durante il film vivremo l’inizio dei Troubles, il conflitto nordirlandese. Attraverso la storia di un giovane che vive insieme ai suoi genitori e ai suoi nonni.

“Belfast” scheda e recensioni del film – La recensione di ComingSoon.it

Nel suo bel film autobiografico Kenneth Branagh ci riporta negli anni Sessanta, tempi turbolenti e dolorosi per il suo Paese. Ma anche felici per un bambino vivace come lui, allegro e molto amato. Un piccolo film fatto con molto amore che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con i suoi bravissimi attori. E lo sguardo innocente e curioso del piccolo Buddy, entusiasta del cinema, della sua famiglia e della vita.

Recensione di Daniela Catelli. Voto: 4 (su 5) – Leggi la recensione completa

“Belfast” scheda e recensioni del film – La recensione di MyMovies.it

Kenneth Branagh guarda all’indietro, al tempo della sua infanzia. E costruisce un sentito omaggio alla città che lo ha cresciuto, alla sua forza d’animo, il suo umorismo particolare. L’allegria e la tensione che ne facevano (ne fanno?) un posto unico al mondo. L’Amarcord di Branagh è sentito, divertito e ammiccante. Una piccola storia per un grande pubblico.

Recensione di Marianna Cappi. Voto: 3 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di MoviePlayer.it

Ci troviamo di fronte a un vero e proprio gioiello cinematografico, scritto e diretto in maniera intelligente e sentimentale da un Kenneth Branagh mai così personale e sincero. Si tratta di un poema d’amore, catturato con una perfetta fotografia in bianco e nero e un cast sontuoso formato da un quintetto di protagonisti che lascia a bocca aperta. “Belfast” accoglie a sé lo spettatore, che si sentirà emotivamente trasportato in questo mondo della memoria. Dando vita a quello che forse è il film più riuscito del regista e sicuramente uno dei film più belli dell’anno.

Recensione di Matteo Maino Voto: 5 (su 5) – Leggi la recensione completa

