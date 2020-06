Belen Rodriguez dramma e umiliazione “De Martino non ha mai smesso” Corna bomba atomica del re del gossip

Belen Rodriguez dramma e umiliazione “De Martino non ha mai smesso” Corna bomba atomica del re del gossip

da liberoquotidiano.it

Una vera e propria bomba atomica di gossip sganciata su Stefano De Martino ma che finisce col colpire e fare male soprattutto a Belen Rodriguez. Si torna a parlare della traumatica e un poco misteriosa rottura tra i due. O meglio, a parlarne è uno bene informato, ossia Roberto Alessi, uno dei re del gossip, il direttore di Novella 2000. Parlando del crac tra il ballerino e la showgirl argentina, Alessi afferma: “C’è chi mi assicura che Stefano non abbia mai smesso di tradire Belen”.

Insomma, contrordine: le corna avrebbero un ruolo, eccome, sulla fine della loro relazione. Alessi, però, mostra anche di nutrire qualche dubbio su questa sequela di tradimenti: “Possibile che non mi sia mai arrivata una foto?”, si interroga. Già, o De Martino è stato bravissimo a nascondersi, oppure si tratta di illazioni. Eppure, le voci sulle corna che avrebbe piazzato a Belen Rodriguez continuano a rincorrersi copiose. Nonostante la smentita di Chi di Alfonso Signorini.

“Ma quali corna”. Bomba di Signorini: perché è finita davvero

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non sono più una coppia. Lo scrive anche il settimanale Chi. A detta del giornale edito da Mondadori e diretto da Alfonso Signorini la crisi tra Belen e Stefano sarebbe scoppiata per una questione di incompatibilità. Nessun tradimento o questioni legate alle famiglie. Modi troppo diversi di vivere la vita che li avrebbero allontanati e portati alla seconda rottura.

Belen Rodriguez starebbe soffrendo parecchio per questa seconda rottura. Continua a vivere, nonostante la sofferenza e il dolore. Perché, a quanto pare, sarebbe stato Stefano a chiudere di nuovo il matrimonio. Più misterioso De Martino che, lanciatissimo in tv grazie a programmi di successo come Made in Sud e Stasera tutto è possibile, ha scelto di non parlare più della sua vita privata.

IO E TE CLAUDIO LIPPI “IL MEDICO HA BEVUTO DELL’ACQUA E POI MI HA DETTO ‘STAI MORENDO’ E DIACO SI COMMUOVE