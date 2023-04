Vuoi guardare il video di “Basco Rosso” Rai 1 puntata 17 aprile 2023?

“Basco Rosso” Rai 1 puntata 17 aprile 2023 (VIDEO)

da raiplay.it

“Basco Rosso” Rai 1, puntata 17 aprile 2023, è la docu-serie che racconta un percorso di addestramento. Quello, poi, per entrare in uno dei più importanti reparti d’élite dell’Arma dei Carabinieri, gli Squadroni Eliportati Cacciatori. E, inoltre, ottenere così l’ambito Basco Rosso. Poi, gli aspiranti Cacciatori sono sottoposti a dure prove di addestramento, osservando le loro attività. Inoltre, tra lezioni in classe e prove fisiche. Con, poi, interviste, confessionali e shooting si approfondisce la loro formazione. Concentrandoci, inoltre, sulle motivazioni, i momenti di sconforto e quelli in cui prevalgono la tenacia e la forza di volontà. Protagonisti, inoltre, sono gli istruttori col compito di formare un corpo scelto, impiegato in una delle guerre più difficili che esistano. Quella, poi, alla criminalità organizzata. Comunque, è la docu-serie che racconta un percorso di addestramento.

Quello, poi, per entrare in uno dei più importanti reparti d’élite dell’Arma dei Carabinieri, gli Squadroni Eliportati Cacciatori. E, inoltre, ottenere così l’ambito Basco Rosso. Poi, gli aspiranti Cacciatori sono sottoposti a dure prove di addestramento, osservando le loro attività. Inoltre, tra lezioni in classe e prove fisiche. Con, poi, interviste, confessionali e shooting si approfondisce la loro formazione. Concentrandoci, inoltre, sulle motivazioni, i momenti di sconforto e quelli in cui prevalgono la tenacia e la forza di volontà. Protagonisti, inoltre, sono gli istruttori col compito di formare un corpo scelto, impiegato in una delle guerre più difficili che esistano. Quella, poi, alla criminalità organizzata. Tuttavia, è la docu-serie che racconta un percorso di addestramento.

“Basco Rosso” Rai 1, puntata 17 aprile 2023, è la docu-serie che racconta un percorso di addestramento. Quello, poi, per entrare in uno dei più importanti reparti d’élite dell’Arma dei Carabinieri, gli Squadroni Eliportati Cacciatori. E, inoltre, ottenere così l’ambito Basco Rosso. Poi, gli aspiranti Cacciatori sono sottoposti a dure prove di addestramento, osservando le loro attività. Inoltre, tra lezioni in classe e prove fisiche. Con, poi, interviste, confessionali e shooting si approfondisce la loro formazione. Concentrandoci, inoltre, sulle motivazioni, i momenti di sconforto e quelli in cui prevalgono la tenacia e la forza di volontà. Protagonisti, inoltre, sono gli istruttori col compito di formare un corpo scelto, impiegato in una delle guerre più difficili che esistano. Quella, poi, alla criminalità organizzata. Comunque, è la docu-serie che racconta un percorso di addestramento.

Quello, poi, per entrare in uno dei più importanti reparti d’élite dell’Arma dei Carabinieri, gli Squadroni Eliportati Cacciatori. E, inoltre, ottenere così l’ambito Basco Rosso. Poi, gli aspiranti Cacciatori sono sottoposti a dure prove di addestramento, osservando le loro attività. Inoltre, tra lezioni in classe e prove fisiche. Con, poi, interviste, confessionali e shooting si approfondisce la loro formazione. Concentrandoci, inoltre, sulle motivazioni, i momenti di sconforto e quelli in cui prevalgono la tenacia e la forza di volontà. Protagonisti, inoltre, sono gli istruttori col compito di formare un corpo scelto, impiegato in una delle guerre più difficili che esistano. Quella, poi, alla criminalità organizzata. Tuttavia, è la docu-serie che racconta un percorso di addestramento.

“BASCO ROSSO” RAI 1 GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 17 APRILE 2023

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO