Barbara D’Urso risponde a Striscia la Notizia dopo il fuorionda con Marco Carta a Live

Barbara D’Urso risponde a Striscia la Notizia dopo il fuorionda con Marco Carta a Live

da dilei.it

Barbara D’Urso risponde a Striscia la Notizia dopo il fuorionda su Marco Carta a Live. Nei giorni scorsi il tg satirico aveva trasmesso un servizio dedicato a un episodio accaduto dietro le quinte del noto show. Nel corso della puntata infatti era stata annunciata un’intervista all’ex vincitore di Amici. Ma all’ultimo minuto la conduttrice avrebbe deciso di rimandarla a causa della mancanza di tempo.

Nella clip Marco Carta è in collegamento da casa sua e si infuria quando la D’Urso si rivolge al pubblico svelando che ha perso l’aereo. E che per tale motivo non verrà intervistato. “Io volevo dirvi una cosa – spiega -, avevo annunciato che ci sarebbe stato Marco Carta. Aveva già fatto il biglietto per l’aereo, c’è stato un problema quindi non ha potuto essere qua. Ma Marco tu sai che ti amo e ti aspetto la settimana prossima qui, nello studio di live – Non è la D’Urso”.

“La serata l’ho passata qui. Deficiente!”

Poco dopo la telecamera inquadra un Marco Carta furioso. “Sì, vabbè, mi dà il doppio, la serata l’ho passata qui. Deficiente! – tuona parlando con l’autrice di Live – Non è la D’Urso -. Però sono seduto qua dalle 10, me lo potevate dire anche un’ora fa, perché a me questo atteggiamento non mi piace, è brutto. Ma non lo so se vengo domenica prossima, adesso non lo so”. Poi si rivolge alla persona che è con lui e dice: “Mi ha chiamato l’autrice, dice che adesso dirà che ho perso il volo. Ma io non ho perso il volo, dì che non c’è stato spazio, piuttosto, prenditi la responsabilità”.

Cosa è successo davvero? Il fuorionda mostrato da Striscia la Notizia ha creato grande scalpore e Barbara D’Urso non si è tirata indietro. Rispondendo al tg satirico. “Amo Striscia la notizia”, ha scritto nelle Stories di Instagram, aggiungendo anche delle faccine sorridenti. Ha poi annunciato con una battuta che il cantante sardo parteciperà alla prossima puntata dello show . “Aereo o non aereo? – si legge -. E Marco Carta ci sarà domani sera a Non è la D’Urso?”. Pace fatta dunque fra la conduttrice e l’ex artista di Amici di Maria De Filippi. Dopo il caso Giovanna Botteri con Michelle Hunziker, anche questa nuova polemica sembra chiudersi per il meglio.

BARBARA D’URSO “LIVE” CAMBIATO “INFORMAZIONE PACATA BASTA SCONTRI”