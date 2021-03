Barbara D’Urso replica agli haters che la accusano di snobbare il Festival di Sanremo

Raniero Jr. De Bortoli per trendit.it

Barbara d’Urso ha segnato martedì il record stagionale di ascolti per il programma Pomeriggio 5. Totalizzando il 23% share di share attiva e toccando picchi di 3 milioni di telespettatori, sbaragliando così la concorrenza. Qualcuno però non deve aver digerito la notizia. C’è chi ha infatti accusato la conduttrice di aver gongolato per il successo riscosso e di aver snobbato il Festival di Sanremo.

Barbara d’Urso ha perciò replicato alle critiche che le hanno mosso. Spiegando perché ieri sera non ha potuto assistere alla prima serata del Festival di Sanremo. Su Instagram, la conduttrice di Canale 5 ha così risposto:

“Mi hanno appena raccontato una storia. Io avrei snobbato Sanremo e sarei in procinto stasera con libidine di festeggiare il record stagionale di ascolti di Pomeriggio 5 e bla bla bla. Io non ho snobbato Sanremo, no no. Amo Sanremo che vedrò stasera e twitterò, amo Fiorello ed amo Amadeus. No, non ho snobbato Sanremo, perché ieri sera avevo da fare, perché succede nella vita privata di avere da fare. E questa sera non festeggerò il record di ascolti che realmente c’è stato di Pomeriggio 5, perché l’ho festeggiato oggi in diretta con voi. Quindi ci vediamo più tardi su Twitter. E a tutti quelli che si svegliano alla mattina con l’acidità di chiedersi cosa scrivere contro la d’Urso dedico questo sorriso. COL CUORE, perché, come dice Michele Bravi, è solo l’amore che ci salva dalla ferita del mondo”.

