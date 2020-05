Barbara D’Urso “Live” cambiato “Informazione pacata basta scontri”

da dilei.it

Barbara D’Urso svela di aver rivoluzionato Live, il suo celebre show in prima serata, per affrontare al meglio questo periodo. La conduttrice si è raccontata in una lunga intervista su Sorrisi e Canzoni Tv dove non ha risposto alle critiche che gli sono state mosse da più parti. Ma ha confessato di aver modificato la formula del fortunato programma.

“Diamo molto spazio all’informazione con ospiti autorevolissimi – ha svelato la D’Urso -, sempre con uno stile informativo e pacato. Senza scontri accesi come si vedono in altri programmi. In un momento storico così difficile abbiamo scelto di limare anche i toni degli spazi più ‘leggeri’ – ha aggiunto -. Le ormai famose ‘sfere’ con dentro i personaggi che alimentano i dibattiti sono per il momento parcheggiate fuori dallo studio. In attesa di rientrare non appena saremo tornati alla normalità”.

“La cosa che mi ha devastata di più è il non poter vedere i miei figli”

La presentatrice ha spiegato di aver incontrato molte difficoltà in studio vista l’assenza di gran parte dello staff dello show. “Mediaset ha chiesto due persone al massimo in studio – ha chiarito – e come avete visto, a Pomeriggio Cinque non c’è più nessuno con me”.

Barbara ha poi parlato del rapporto con i figli, Giammauro ed Emanuele, che non vede ormai da diverso tempo. “Come sto? Non bene – ha ammesso la conduttrice -. La cosa che mi ha devastata di più è il non poter vedere i miei figli. Uno sta a Roma, è lontano. L’altro però è a qualche isolato da casa mia e non ci vediamo da due mesi. Per questo mi sono commossa durante gli auguri di Pasqua – ha confessato parlando di un momento di commozione in tv -. Il mio pensiero mentre parlavo è andato a loro. Ho la fortuna di poter lavorare tanto e di vivere in una situazione privilegiata. Ma non sono abituata a stare tanto tempo senza vederli”.

Conduttrice di Live, Pomeriggio Cinque e Domenica Live, Barbara D’Urso dovrà rinunciare, secondo alcune indiscrezioni, alla prossima edizione del Grande Fratello. A settembre infatti ripartirà la versione Vip condotta da Alfonso Signorini dopo il grande successo dei mesi scorsi.

