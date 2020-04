Barbara D’Urso in versione mamma il post per i suoi figli (VIDEO)

da leggo.it

Barbara D’Urso sorprende tutti e pubblica un video davvero commovente su Instagram che la ritrae insieme ai figli. La conduttrice ha condiviso con i fan un collage di foto accompagnato dalla splendida voce di Arisa che canta L’amore della mia vita. Nella clip compaiono diverse foto in cui Barbara stringe a sé i suoi ragazzi.

“Torneranno gli abbracci” scrive con dolcezza materna Carmelita, sperando che questo periodo di isolamento dovuto all’emergenza coronavirus finisca presto. I figli di Barbara D’Urso sono Gianmauro ed Emanuele Berardi, rispettivamente di 34 e 32 anni, e sono nati dalla relazione con Mauro Berardi, a cui la conduttrice è stata legata tra gli anni ’80 e ’90. Gianmauro ed Emanuele sono due ragazzi molto riservati e hanno scelto di non lavorare nel mondo dello spettacolo. Vivono lontano dalla madre ma appena possono si ritrovano tutti insieme.

FONTE VIDEO: ACCOUNT INSTAGRAM DI BARBARA D’URSO

Barbara D’Urso, la pneumologa: “Fumatori più a rischio? Il coronavirus colpisce tutti, anche le persone sane”

La pneumologa Monica Bernareggi dell’ospedale di Vimercate è stata ospite in collegamento a Pomeriggio 5, rispondendo alle domande della conduttrice sul coronavirus. Barbara D’Urso ha chiesto all’esperta se i fumatori siano più a rischio e lei ha risposto così: «Questa è una malattia democratica. Prende tutti anche le persone sane o senza gravi patologie pregresse. Ovviamente, come in altri casi, i fumatori possono avere maggiori problemi».

E sulla presunta pericolosità dei condotti di areazione, la pneumologa risponde così: «Non abbiamo dati rispetto al fatto che questo virus si trasmetta tramite condotti di arezione. Sicuramente invece si trasmette con il contatto umano. Tutti devono indossare la mascherina per proteggere se stessi e gli altri».

Lutto per Barbara D’Urso, l’annuncio commosso in diretta: “È morto per coronavirus. Ciao…”

La conduttrice di Pomeriggio 5 ha comunicato ai telespettatori la morte di una persona cara. Commossa Barbara D’Urso ha affermato: «È morto Franco Galelli, cameramen e storico collaboratore di Mediaset. Per noi era Gallo. Franco combatteva da tempo con un brutto male e il coronavirus ha aggravato la situazione. Il mio abbraccio va alla sua famiglia. Ciao Gallo…».

