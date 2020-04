Barbara D’Urso e il suo grande amore che viene dal cinema ecco chi è

È una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Se nel lavoro Barbara D’Urso è inarrestabile, la sua vita sentimentale è stata sempre un po’ movimentata. Oggi la presentatrice, nonostante i numerosi flirt che le vengono periodicamente attribuiti, è single. Ma nel nel suo passato c’è relazione importante, quella con Mauro Berardi. Il produttore cinematografico è stato legato alla D’Urso per 15 anni, dal 1982 al 1993. Una grande storia d’amore (che non li ha mai portati al matrimonio), da cui sono nati i due figli Giammauro, dottore in Medicina e chirurgia, ed Emanuele, fotografo professionista. I due, a differenza dei genitori, che sono legati al mondo dello spettacolo, preferiscono stare lontano dai riflettori.

La fine della storia tra Berardi e la D’Urso è stata turbolenta e dolorosa. Ma, come ha ammesso durante un’intervista a Verissimo, per la conduttrice è stato un grande amore. “L’uomo più importante della mia vita è stato Mauro. È l’uomo che ho amato di più e infatti ci ho fatto anche due figli. Ho sofferto tanto per questa separazione”. Nonostante litigi e tensioni, i due per amore dei loro figli si sono riappacificati, lasciandosi alle spalle le loro incomprensioni. Dopo più di 20 anni hanno costruito un ottimo rapporto, riuscendo a superare i contrasti. Il loro è stato un legame intenso, ma segnato da dolori e tradimenti. Barbara D’Urso, malgrado tutte le difficoltà, non ha mai dimenticato l’amore per Berardi. Perché è quello da cui sono nati i suoi più grandi successi, i suoi figli.

Carriera vita privata del produttore cinematografico

Il produttore cinematografico ha alle spalle una grande carriera. Tra i suoi film di maggior successo si possono annoverare Non ci resta che piangere con Massimo Troisi e Roberto Benigni, Ricomincio da tre (il primo per l’attore napoletano dietro la macchina da presa), Scusate il ritardo, sempre diretto e interpretato da Troisi, e Il Piccolo Diavolo, che vede protagonista l’attore toscano. Della vita privata di Mauro Berardi si sa poco: prima della relazione con Barbara D’Urso era sposato e ha avuto una figlia, di nome Barbara. Dopo la relazione con la conduttrice, ha avuto una storia d’amore con Claudia Koll, che è durata per cinque anni.

