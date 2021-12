Vuoi guardare il video di “Ballando on the road” RaiPlay puntata 4 dicembre 2021?

“Ballando on the road” RaiPlay puntata 4 dicembre 2021 (VIDEO)

da raiplay.it

“Ballando on the road” RaiPlay, puntata 4 dicembre 2021, è l’appuntamento con i ballerini più virtuosi. Quelli, poi, entusiasmanti e divertenti provinati in giro per l’Italia. Si esibiscono, inoltre, per provare a partecipare a ‘Ballando con te’, torneo previsto all’interno di “Ballando con le Stelle”. Comunque, è l’appuntamento con i ballerini più virtuosi. Quelli, poi, entusiasmanti e divertenti provinati in giro per l’Italia. Si esibiscono, inoltre, per provare a partecipare a ‘Ballando con te’, torneo previsto all’interno di “Ballando con le Stelle”.

