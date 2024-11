1 Novembre 2024

Vuoi guardare il video di “Ballando con le stelle” Raiplay streaming puntata 2 novembre 2024?

“Ballando con le stelle” Raiplay streaming puntata 2 novembre 2024 (VIDEO)

da raiplay.it

La diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle è iniziata con grande entusiasmo. Milly Carlucci, sempre accompagnata da Paolo Belli, guida un gruppo di Vip pronti a sfidarsi sul palco. Inoltre, la puntata del 28 settembre è già disponibile in streaming su RaiPlay. Chiunque abbia perso l’episodio, può recuperarlo facilmente online.

I concorrenti Vip della nuova edizione – puntata 2 novembre 2024

In questa edizione, 13 personaggi famosi hanno accettato la sfida del ballo. Inoltre, ciascuno di loro è affiancato da maestri di ballo professionisti. La combinazione di talento e dedizione promette uno spettacolo emozionante. Poi, vediamo i protagonisti di quest’anno: Alan Friedman, Francesco Paolantoni, Luca Barbareschi, I Cugini di Campagna, Nina Zilli, Federica Nargi, Tommaso Marini, Sonia Bruganelli, Bianca Guaccero, Furkan Palali, Federica Pellegrini, Massimiliano Ossini e Anna Lou Castoldi.

Giuria e tribuni del popolo – puntata 2 novembre2024

La giuria resta invariata anche quest’anno. Inoltre, i giudici sono: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Poi, non manca il supporto di Alberto Matano, volto noto di Vita in Diretta. Anche i tribuni del popolo tornano a gran richiesta. Accanto a Rossella Erra, troviamo Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, volti amati dal pubblico.

La puntata del 12 ottobre su RaiPlay

Per chiunque abbia perso la puntata del 2 novembre la replica è disponibile su RaiPlay. Inoltre, la piattaforma permette di seguire tutte le puntate in streaming. Grazie a questo servizio, è facile restare aggiornati sugli sviluppi della competizione. Poi, la qualità dello streaming garantisce un’esperienza di visione ottimale, anche per chi preferisce vedere le puntate in differita.

I momenti più emozionanti della serata – puntata 2 novembre 2024

Durante la puntata del 28 settembre, non sono mancati momenti emozionanti. Inoltre, le performance dei Vip hanno già iniziato a sorprendere il pubblico. Poi, la giuria ha commentato con attenzione ogni esibizione, offrendo consigli preziosi ai concorrenti.

Come seguire le prossime puntate – puntata 2 novembre 2024

Per non perdere nessun episodio, basta collegarsi a RaiPlay. Poi, la trasmissione va in onda su Rai 1 ogni sabato sera. Inoltre, grazie alla piattaforma digitale, è possibile guardare le puntate in qualsiasi momento. Questo permette di seguire tutte le evoluzioni della gara e di sostenere i propri concorrenti preferiti.

In conclusione, Ballando con le Stelle continua a incantare il pubblico con la sua combinazione di talento, spettacolo e competizione. Poi, l’accessibilità della replica su RaiPlay rende il programma ancora più godibile per chiunque ami la danza e lo spettacolo.

