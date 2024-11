15 Novembre 2024

Vuoi guardare il video di “Ballando con le stelle” Raiplay streaming puntata 16 novembre 2024?

“Ballando con le stelle” Raiplay streaming puntata 16 novembre 2024 (VIDEO)

da raiplay.it

La diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle è iniziata con grande entusiasmo. Milly Carlucci, sempre accompagnata da Paolo Belli, guida un gruppo di Vip pronti a sfidarsi sul palco. Inoltre, la puntata del 28 settembre è già disponibile in streaming su RaiPlay. Chiunque abbia perso l’episodio, può recuperarlo facilmente online.

I concorrenti Vip della nuova edizione – puntata 16 novembre 2024

In questa edizione, 13 personaggi famosi hanno accettato la sfida del ballo. Inoltre, ciascuno di loro è affiancato da maestri di ballo professionisti. La combinazione di talento e dedizione promette uno spettacolo emozionante. Poi, vediamo i protagonisti di quest’anno: Alan Friedman, Francesco Paolantoni, Luca Barbareschi, I Cugini di Campagna, Nina Zilli, Federica Nargi, Tommaso Marini, Sonia Bruganelli, Bianca Guaccero, Furkan Palali, Federica Pellegrini, Massimiliano Ossini e Anna Lou Castoldi.

Giuria e tribuni del popolo – puntata 16 novembre2024

La giuria resta invariata anche quest’anno. Inoltre, i giudici sono: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Poi, non manca il supporto di Alberto Matano, volto noto di Vita in Diretta. Anche i tribuni del popolo tornano a gran richiesta. Accanto a Rossella Erra, troviamo Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, volti amati dal pubblico.

La puntata del 16 novembre su RaiPlay

Per chiunque abbia perso la puntata del 2 novembre la replica è disponibile su RaiPlay. Inoltre, la piattaforma permette di seguire tutte le puntate in streaming. Grazie a questo servizio, è facile restare aggiornati sugli sviluppi della competizione. Poi, la qualità dello streaming garantisce un’esperienza di visione ottimale, anche per chi preferisce vedere le puntate in differita.

I momenti più emozionanti della serata – puntata 16 novembre 2024

Durante la puntata del 16 novembre, non sono mancati momenti emozionanti. Inoltre, le performance dei Vip hanno già iniziato a sorprendere il pubblico. Poi, la giuria ha commentato con attenzione ogni esibizione, offrendo consigli preziosi ai concorrenti.

Come seguire le prossime puntate – puntata 16 novembre 2024

Per non perdere nessun episodio, basta collegarsi a RaiPlay. Poi, la trasmissione va in onda su Rai 1 ogni sabato sera. Inoltre, grazie alla piattaforma digitale, è possibile guardare le puntate in qualsiasi momento. Questo permette di seguire tutte le evoluzioni della gara e di sostenere i propri concorrenti preferiti.

In conclusione, Ballando con le Stelle continua a incantare il pubblico con la sua combinazione di talento, spettacolo e competizione. Poi, l’accessibilità della replica su RaiPlay rende il programma ancora più godibile per chiunque ami la danza e lo spettacolo.

“BALLANDO CON LE STELLE” RAIPLAY GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA DI IERI 16 NOVEMBRE 2024

Guarda i canali tv in streaming

