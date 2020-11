Vuoi guardare il video di “Ballando con le stelle RaiPlay” puntata 7 novembre 2020?

“Ballando con le stelle RaiPlay” puntata 7 novembre 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

“Ballando con le stelle RaiPlay”, puntata 7 novembre 2020, è il programma in cui tredici personaggi Vip impareranno l’arte del ballo. In coppia, poi, con i maestri professionisti. Conduce Milly Carlucci con la partecipazione, inoltre, di Paolo Belli. I vip in gara, poi, sono Barbara Bouchet, Lina Sastri, Rosalinda Celentano, Vittoria Schisano, Elisa Isoardi, Alessandra Mussolini. E, poi, Tullio Solenghi, Ninetto Davoli, Paolo Conticini, Daniele Scardina, Antonio Catalani, Costantino della Gherardesca e Gilles Rocca.

“BALLANDO CON LE STELLE” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 7 NOVEMBRE 2020

