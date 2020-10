Ballando con le stelle Isoardi Todaro intesa alle stelle in pista E non sfugge il romantico dettaglio

Sesta puntata di Ballando con Le Stelle, che sta dando a Milly Carlucci grandissime soddisfazioni in termini di ascolti. Tanti, però, anche gli imprevisti che la conduttrice ha dovuto affrontare e che, con grande maestria, è riuscita a risolvere stupendo, ancora una volta, il suo pubblico.

Occhi tutti puntati su Elisa Isoardi, che si è infortunata un piede mettendo a serio rischio la sua partecipazione al programma. Un incidente che arriva dopo l’operazione all’appendice del suo compagno di ballo Raimondo Todaro. I due, però, sono entrambi molto determinati e nonostante le difficoltà hanno deciso di continuare a gareggiare. “Forza e coraggio” – ha affermato il giorno prima della puntata la Isoardi su Instagram – “mai mollare! E non mollateci neanche voi! Domani io, la mia caviglia e Raimondo Todaro non è che avremo bisogno di voi… di più!”.

Scontri e commozione

La serata, però, non è stata affatto facile. La Isoardi, in studio con una vistosa fasciatura, ha trovato difficoltà anche nei movimenti più semplici come salire le scale per raggiungere i suoi compagni nella sala in cui si attende il proprio turno per le esibizioni. La gara è entrata nel vivo, con Milly Carlucci che ha sorpreso le coppie con una prova speciale imprevista. A prendere in mano la situazione, Todaro, che ha aiutato la Isoardi a esibirsi pur restando seduta. Una performance sensuale, che ha messo ancora una volta in luce la grande intesa che c’è tra Elisa e Raimondo. Apparsa evidente anche nel secondo ballo ed è stata confermata dal cuoricino disegnato dal ballerino sulla fasciatura della sua compagna di ballo. Un romantico dettaglio che non è passato inosservato ai fan della coppia.

Non sono mancati neanche gli scontri e momenti di commozione. Se il concorrente Gilles Rocca non ha accettato il giudizio di Guillermo Mariotto e gli ha rimproverato di distrarsi durante le sue esibizioni, Alessandra Mussolini ha dedicato la sua performance alla zia Sophia Loren. E Daniele Scardina ha aperto il suo cuore raccontandosi: “L’amore è una cosa bellissima, e ci credo. Ci credo ancora nel mio amore. L’amore è bello farlo vedere. Quando sei un po’ confuso, è lì che tieni tutto dentro. Posso dirti quello che provo: è amore”. Milly Carlucci è riuscita, ancora una volta, a portare sul piccolo schermo una puntata piena di emozioni, divertimento e, soprattutto, di puro spettacolo. Cosa avrà in mente per stupire nella prossimo appuntamento?

