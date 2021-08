Vuoi guardare il video di “Azzurro storie di mare Rai 1”?

“Azzurro storie di mare Rai 1” puntata 22 agosto 2021 (VIDEO)

da raiplay.it

“Azzurro storie di mare Rai 1”, puntata 22 agosto 2021, è un viaggio, con Beppe Convertini, alla scoperta del mare come contenitore di vita. Per, poi, comprendere i delicati meccanismi del più grande serbatoio di biodiversità del pianeta. Un programma, inoltre, che raccoglie le testimonianze di chi vive, o viveva, sulle più belle coste italiane. E, poi, di chi difende il mare quotidianamente dagli attacchi di ogni forma di inquinamento. Comunque, è un viaggio, con Beppe Convertini, alla scoperta del mare come contenitore di vita.

“AZZURRO STORIE DI MARE RAI 1” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 22 AGOSTO 2021

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

