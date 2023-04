Vuoi guardare il video di “Atlantide” La7 Youtube puntata di ieri 12 aprile 2023?

“Atlantide” La7 Youtube puntata di ieri 12 aprile 2023 (VIDEO)

da la7.it

“Atlantide” La7 Youtube, puntata di ieri 12 aprile 2023, è il programma, condotto da Andrea Purgatori. Poi, la trasmissione narra eventi e personaggi che sono il tessuto della nostra Storia. Inoltre, Il racconto della memoria e dell’attualità è fatto di vite di donne e uomini. Poi, ogni storia nasconde spesso un segreto da scoprire o un ricordo da far riaffiorare.

Inoltre, il racconto della memoria e dell’attualità è fatto di vite di donne e uomini. Poi, ogni storia nasconde spesso un segreto da scoprire o un ricordo da far riaffiorare. Perciò, la trasmissione narra eventi e personaggi che sono il tessuto della nostra Storia. Inoltre, il racconto della memoria e dell’attualità è fatto di vite di donne e uomini. Poi, ogni storia nasconde spesso un segreto da scoprire o un ricordo da far riaffiorare.

“Atlantide La7” Youtube, puntata di ieri 12 aprile 2023, è il programma di documentari inediti, film, materiale di repertorio e nuove testimonianze. Inoltre, tutto questo per raccontare gli avvenimenti che hanno segnato la storia. Poi, alla conduzione dell’ormai storico programma di La7 c’è Andrea Purgatori, giornalista, scrittore, sceneggiatore e attore. Inoltre, inviato del Corriere della Sera dal 1976, famoso per inchieste e reportage su casi scottanti del terrorismo internazionale e italiano negli “anni di piombo”.

Poi, anche sullo stragismo, come il caso Moro e la strage di Ustica. Inoltre, ha realizzato reportage su molti conflitti, come la guerra in Libano del 1982. Così come. poi, la guerra tra Iran e Iraq degli anni Ottanta, la Guerra del Golfo del 1991, l’Intifada e le rivolte in Tunisia e Algeria. Inoltre, ha scritto anche per l’Unità, Vanity Fair e Le Monde diplomatique.

“ATLANTIDE LA7” YOUTUBE GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA DI IERI 12 APRILE 2023

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO