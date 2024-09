15 Settembre 2024

Atalanta-Fiorentina streaming highlights – 15 settembre 2024 (VIDEO)

Introduzione – Atalanta-Fiorentina streaming highlights – 15 settembre 2024

Il match Atalanta-Fiorentina ha regalato spettacolo, con tutti i gol concentrati nel primo tempo. Lookman è stato il protagonista assoluto, tornando da titolare e facendo la differenza. Poi, ha fornito un assist perfetto per il gol di Retegui. Inoltre, la Fiorentina non è stata da meno, rispondendo con carattere e trovando il vantaggio con Kean dopo la rete di Martinez Quarta. Lo streaming del match ha permesso a molti tifosi di seguire la partita in diretta, con gli highlights che mostrano le migliori azioni e i gol. Retegui ha pareggiato il conto dopo il vantaggio viola, poi, proprio nel finale del primo tempo, De Ketelaere e Lookman hanno ribaltato la situazione in favore dell’Atalanta. Inoltre, il video degli highlights mette in luce la velocità con cui la partita è cambiata.

Gol e Highlights di Atalanta-Fiorentina – Atalanta-Fiorentina streaming highlights – 15 settembre 2024

Streaming e Video: Le Azioni Salienti di Atalanta-Fiorentina – Atalanta-Fiorentina streaming highlights – 15 settembre 2024

Conclusione su Atalanta-Fiorentina: Highlights, Streaming e Risultati – Atalanta-Fiorentina streaming highlights – 15 settembre 2024

