Ascolti TV Martedì 14 aprile 2020 Vince Il Volo su Animali Fantastici chiude bene Pechino Express Cattelan male

da davidemaggio.it

Nella serata di ieri, martedì 14 aprile 2020, su Rai1 Il Volo – Un’Avventura Straordinaria in replica ha conquistato 4.272.000 spettatori pari al 15.3% di share. Inoltre, su Canale 5 Animali Fantastici e Dove Trovarli ha raccolto davanti al video 3.239.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Rai2 – dalle 21.30 alle 0.09 – la finale di Pechino Express 8 ha interessato 3.045.000 spettatori pari all’11.5% di share. Poi, Italia 1 con Il Ciclone ha intrattenuto 2.186.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Carta Bianca ha raccolto davanti al video 1.158.000 spettatori pari ad uno share del 4.3% (presentazione di 11 minuti: 876.000 – 2.8%). Inoltre Rete4 con Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.343.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.775.000 spettatori con uno share del 6.5% (DiMartedì più: 886.000 – 6..9%). Poi Tv8 con Ben Hur segna 460.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Shooter ha raccolto 526.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai4 Il Giustiziere della Notte raccoglie 871.000 spettatori con il 2.9%. Inoltre, Rai Premium Permette? Alberto Sordi registra 267.000 spettatori con lo 0.9%. Su Top Crime Chicago PD raccoglie 360.000 spettatori e l’1.2%. Infine, su Sky Uno E Poi C’è Cattelan Live segna 114.000 spettatori e lo 0.4% (163.000 spettatori cumulati considerando on demand e +1).

Gruber, prima di Floris e con Sallusti e Travaglio, arriva al 9.3%

Su Rai1 la replica de Soliti Ignoti in replica ottiene 5.463.000 spettatori con il 17.8%. Poi, su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.854.000 spettatori con uno share del 19%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.638.000 spettatori con il 5.3%. Inoltre, su Italia1 CSI ha registrato 1.452.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Non ho l’Età raccoglie 1.118.000 spettatori con il 3.8% mentre la soap in replica Un Posto al Sole ha appassionato 944.000 spettatori pari al 3.1%. Poi, su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.478.000 individui all’ascolto (4.9%), nella prima parte, e 1.337.000 spettatori (4.4%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.855.000 spettatori (9.3%). Inoltre, su Tv8 Guess My Age ha divertito 730.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 336.000 spettatori con l’1.3%.

Insinna leader

Su Rai1 la replica de L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.216.000 spettatori (15.3%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.750.000 spettatori (19.1%). Poi, su Canale 5 in replica Avanti il Primo ha raccolto 3.022.000 spettatori (14.7%) mentre Avanti un Altro ha interessato 4.403.000 spettatori (18.2%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 1.095.000 spettatori (4.8%), The Rookie segna 1.330.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 Ieneyeh ha ottenuto 644.000 spettatori (2.9%). CSI ha totalizzato 751.000 spettatori (2.8%). Inoltre, su Rai3 le news dei TGR hanno informato 4.557.000 spettatori con il 17.7%. Blob segna 1.153.000 spettatori con il 4.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 1.046.000 individui all’ascolto (3.8%). Poi, su La7 Drop Dead Diva ha appassionato 210.000 spettatori (share dello 0.9%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 509.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Sono le Venti ha interessato 266.000 spettatori con lo 0.9%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.453.000 spettatori (12%). Il meglio di Linea Verde ha raccolto 2.155.000 spettatori con l’11.2% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.736.000 telespettatori con il 12.5%. Inoltre, su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 497.000 spettatori con il 4.3%, nella prima parte, e 1.004.000 spettatori con il 6% nella seconda parte. Su Italia 1 The Flash raccoglie 229.000 spettatori con l’1.8%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.134.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Tutta Salute ha interessato 646.000 spettatori con il 5.8%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.585.000 spettatori (11%). Quante Storie ha raccolto 1.004.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 256.000 spettatori con il 2.2%, nella prima parte, e 359.000 spettatori (2%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 856.000 (4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 658.000 spettatori con share del 6% nella prima parte, e 836.000 spettatori con il 5.1% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

In 4,6 milioni per i telegiornali regionali di Rai3 (22%).

Poi, su Rai1 Diario di Casa ottiene 1.874.000 spettatori con l’8.7%. La Vita in Diretta convince 1.707.000 spettatori pari all’8.7% della platea, nella prima parte, e 2.131.000 spettatori pari al 12.5% nella seconda parte. Il Paradiso delle Signore convince 2.493.000 spettatori con il 15.4%. La Vita Diretta raccoglie 2.457.000 spettatori con il 14% (presentazione: 1.861.000 – 11.8%). Su Canale5 Beautiful appassiona 3.335.000 spettatori con il 15.2%. Una Vita convince 2.855.000 spettatori con il 14.1% di share. A seguire Inga Lindstrom – L’Altra Figlia ottiene 2.340.000 spettatori con il 13.5%. Il Segreto ottiene un ascolto medio di 2.540.000 spettatori pari al 16.2% di share. Pomeriggio Cinque fa compagnia a 2.329.000 spettatori (14%), nella prima parte, 2.306.000 spettatori (12.5%), nella seconda parte, e 2.205.000 spettatori (11.3%) nell’ultima parte di breve durata.

Su Rai2 I Tulipani dell’Amore raccoglie 850.000 spettatori con il 4.4%. La Nostra Amica Robbie ottiene 515.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson raccoglie 1.186.000 spettatori (5.4%), nel primo episodio, 1.389.000 spettatori (6.8%). I Griffin ottengono 1.019.000 spettatori (5.7%). La serie The Big Bang Theory segna 729.000 spettatori (4.4%). Piccola Peste Torna a Far Danni appassiona 702.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 4.663.000 spettatori con il 22%. Punto di Svolta raccoglie 721.000 spettatori (4.3%). Aspettando Geo… segna 911.000 spettatori con il 5.8%. Geo registra 1.535.000 spettatori con l’8.5%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.001.000 spettatori con il 5%. Su La7 Tagadà interessa 620.000 spettatori (share del 3.7%) mentre Tagadoc ottiene 437.000 spettatori con il 2.8%. TGLA7 Speciale informa 488.000 spettatori e il 2.7%. Su TV8 Vite da Copertina raccoglie 280.000 spettatori con l’1.5%.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.345.000 spettatori con il 10% di share. Poi su Canale 5 X Style totalizza una media di 655.000 spettatori pari ad uno share del 5.4%. Su Rai2 Patriae segna 351.000 spettatori con il 3.9%. Inoltre, su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 542.000 spettatori con il 4.8%. Su Italia1 Fuga di Cervelli è visto da 889.000 spettatori (5.1%). Su Rete 4 Once è stato scelto da 232.000 spettatori con il 3.6% di share.

