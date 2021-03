Ascolti TV, ecco quanto ha fatto la prima serata del Festival di Sanremo 2021

Raniero Jr. De Bortoli per trendit.it

La prima puntata del Festival di Sanremo è stata consegnata agli archivi ed ora siamo tutti curiosi di conoscere gli ascolti del debutto di questa edizione. Un’edizione del tutto singolare della kermesse canora. La prima serata del Festival di Sanremo numero 71 ha conquistato 8.363.000 spettatori pari al 46,6% di share.

Si è verificato quindi un evidente calo rispetto agli altri anni. L’anno scorso, ad esempio, la prima serata del Festival di Sanremo raggiunse 10.058.000 con il 52.2%. L’anno prima ancora, nel 2019, conquistò 10.086.000 spettatori col 49.5%, e nel 2018 11.603.000 persone con il 52.1% di share.

Stupisce il calo. Soprattutto dal momento che, per via della pandemia e dell’impossibilità di uscire fuori la sera, le persone si trovavano per forza di cose a casa. Ma nonostante questo non si è raggiunto un record di ascolti. Potrebbe aver influito l’assenza del pubblico o la mancanza di ospiti d’eccezione, magari internazionali.

“FESTIVAL DI SANREMO 2021” GUARDA IL VIDEO DELLA PRIMA SERATA

