Arisa in tv rivela “Sono stata molestata” Ma fatica a parlarne per l’emozione (VIDEO)

da repubblica.it

È, poi, una Arisa particolarmente turbata quella che svela le molestie sessuali subite in Belve, in onda su Rai2. Incalzata, inoltre, dalle domande della conduttrice, Francesca Fagnani, la cantante rivela di aver subìto attenzioni sessuali che non desiderava ricevere. “Ero già adulta – le parole, poi, di Arisa – e queste….”. Poi, però, si interrompe, per l’emozione, e non completa la frase.

