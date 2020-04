Antonella Elia la rivelazione su Patrick dopo il GF Vip “Gli hanno fatto una telefonata lo hanno obbligato a rettificare”

da liberoquotidiano.it

“Patrick? Se me lo facevano incontrare erano dolori”. Antonella Elia, nella sua diretta Instagram con Adriana Volpe, è tornata su Patrick Ray Pugliese. L’ex coinquilino con cui è entrata in rotta di collisione al Grande Fratello Vip, riservandogli parole di fuoco. “Ha legato con me in modo falso. Ha passato tutto il periodo pensando a chi avvicinarsi e a chi non avvicinarsi. È una persona falsa, purtroppo ne devo prendere atto”. La Volpe ha un’altra opinione del ragazzo, ma l’ex valletta di Mike Bongiorno continua. “Tutti quando sono uscita mi hanno descritto Patrick come uno stratega che a seconda delle persone che più lo convincevano si avvicinava. Si è avvicinato a me non per affetto, ma perché strategicamente gli conveniva starmi vicino. Poi ha dichiarato che io ho gravi problemi psicologici e che glielo ha detto la psicologa della casa”.

Patrick aveva poi rettificato, parlando di “travisamento” e “opinioni personali”. “Ha fatto le scuse perché obbligato, c’è stata una chiamata fatta a lui in cui gli hanno detto di fare le scuse e lo ha fatto. Gli è stato detto di fare immediatamente una rettifica. È stato chiamato, è stato obbligato a fare la rettifica. Non ha fatto le scuse a me, dopo tutte le moine che ha fatto nell’ultima settimana”. Per concludere in serenità, “non voglio più sentirlo nominare in tutta la mia vita”. Poco dopo, tra i commenti al live, proprio quello di Pugliese: “No, non voglio sentire Patrick. Vai via!”. Così l’ha congedato una irremovibile Antonella.

Antonella Elia fa un annuncio importante ai fan: “Siete pronti?”

da lanostratv.it

Nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Antonella Elia è stata tra i concorrenti che hanno riscosso un maggiore successo in termini di riposta del pubblico e degli altri partecipanti. Uscita dalla Casa più discussa della televisione italiana, l’attrice sta cavalcando l’onda della nuova popolarità attraverso i suoi profili social. Pochi minuti fa, infatti, ha condiviso un annuncio su Instagram. Attraverso il quale ha fatto sapere di voler sperimentare qualcosa di totalmente nuovo insieme a un’altra ex concorrente del reality. “Lunedì ne faremo delle belle con Asia Valente, preparatevi a una lezione di “twerk”. […] Siete pronti?”. Avete sentito bene: “twerk”, il ballo provocante in cui si scuotono i fianchi nella maniera più sensuale possibile, in voga soprattutto tra i giovani. La Elia dà quindi un’ulteriore dimostrazione di sapersi reinventare. Il format web andrà in diretta proprio su Instagram.

“Partecipate alla sfida!”

Antonella Elia e Asia Valente, dopo aver partecipato insieme alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, si riuniscono per un format giovanile da condurre interamente sul web. Da lunedì, infatti, andrà in onda sui loro profili Instagram la “twerk challenge” alla quale potranno partecipare attivamente tutti i fan. “Volete farci vedere come siete bravi a twerkare? Partecipate alla #aatwerkchallenge pubblicando la vostra storia con l’hashtag, sia prima che dopo la lezione in diretta”. Le due, poi, sceglieranno i video migliori e li premieranno. Come? Iniziando a seguire i profili dei vincitori.

Com’è normale che sia per qualsiasi esperienza, Antonella Elia, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ha costruito dei legami forti e ha visto svilupparsi delle frizioni. A poche settimane dalla fine del programma, l’attrice è stata accusata dall’ex compagno Patrick di dire cose non vere. Procede a gonfie vece, invece, il rapporto con Adriana Volpe, insieme alla quale ieri ha intrattenuto i followers in una diretta su Instagram.

