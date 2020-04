Antonella Elia gelo sui Ciavarro dopo il GF Vip “Il papà lo vedo in sauna Paolo aveva una maschera”

Antonella Elia gelo sui Ciavarro dopo il GF Vip “Il papà lo vedo in sauna Paolo aveva una maschera”

da liberoquotidiano.it

I Ciavarro non piacciono granché ad Antonella Elia. In una diretta Instagram con il settimanale Chi, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip rivela alcuni dettagli inediti su Massimo e Paolo. Il primo, attore simbolo degli anni 80, “non me lo ricordo. Lo vedo in palestra, per esattezza in sauna. Non ho il suo poster in camera, non è tra i miei idoli”. Al di là della frequentazione in deshabillé, dunque, nessun rapporto.

Lo stesso col figlio, altro inquilino del GF Vip, per cui la EliaPortava la maschera, non essendosi mai esposto, non avendo mai fatto nulla. È stato un po’ la tappezzeria”. Ancora più spietata con Licia Nunez e Patrick Ray Pugliese. “Mi hanno ferita, queste persone non le potrò più vedere nella mia vita. Purtroppo dentro di me c’è qualcosa che mi ha segnato”. ha parole dure: “Non si espone e fa grandi sguardi romantici.

Antonella e Massimo l’indiscrezione di quel giorno in sauna

Antonella e Massimo l’indiscrezione di quel giorno in sauna

da controcopertina.com

Antonella Elia reduce dal Grande Fratello vip 4 in questi ultimi giorni ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni. Non soltanto sulla sua vita privata, ma anche sul suo futuro professionale. Nel corso di una intervista sembra che la showgirl abbia svelato un retroscena inaspettato. Riguardante Massimo Ciavarro e di un loro incontro che pare sia avvenuto in sauna. Ma cosa è accaduto? A quanto pare intervistata in una diretta Instagram da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Antonella Elia ha svelato un retroscena inaspettato.

Retroscena che la ricollega a Massimo Ciavarro, il papà di Paolo Ciavarro, ex partecipante del Grande Fratello vip 4 e quindi ex coinquilino della Elia. A quanto pare come a tutti risaputo i rapporti tra Antonella Elia e Paolo Ciavarro non sono stati ottimi all’interno della casa. Nonostante comunque la donna consideri il figlio di Massimo proprio un bravo ragazzo. A distanza di qualche settimana dalla fine del programma sembra essere spuntato un retroscena che lega Antonella Elia proprio al padre dell’ex coinquilino, ovvero Massimo Ciavarro. Sarebbe accaduto qualcosa all’interno di una sauna. Ma cosa?

L’incontro avvenuto in sauna tra la Elia e Ciavarro, cosa è accaduto?

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, in queste ultime ore Antonella Elia nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha parlato del suo presente e del suo futuro. Ma anche del passato. Innanzitutto diciamo subito che la showgirl è ancora fidanzata con il suo tanto amato Pietro delle Piane. Su Massimo Ciavarro la Elia ha rilasciato delle dichiarazioni inaspettate. A quanto pare i due pare si siano incontrati in sauna, ma non è accaduto nulla. Soltanto che che lei non sapeva che fosse un attore. In questa diretta Instagram, che la Elia ha fatto in compagnia del suo fidanzato, pare che la donna abbia svelato di aver più volte visto Massimo Ciavarro in palestra.

E che qualche volta si sono trovati a fare una sauna insieme ma pare che lei non sapesse che fosse un attore. Se da una parte quindi Antonella non ha avuto un buon rapporto con Paolo all’interno della casa, sembra che fuori invece abbia intrattenuto dei rapporti piuttosto cordiali con il padre. Antonella Elia nel corso dell’intervista sembra abbia voluto anche parlare di un qualcosa di molto intimo. La donna ha riferito di avere una grande voglia di maternità, che non ha mai avuto in vita sua. A quanto pare la showgirl sembra stia pensando all’adozione.

PATRICK PUGLIESE CONTRO ANTONELLA ELIA “HA DEI PROBLEMI LA PSICOLOGA DEL GF VIP MI HA DETTO CHE NON STA BENE