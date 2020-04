Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Live Non è la D’Urso la proposta di matrimonio salta in diretta

Francesco Fredella per liberoquotidiano.it

Pace fatta. Nessuna turbolenza. Adesso Antonella Elia fa chiarezza sulla storia con Pietro Delle Piane, finito nel polverone del gossip per un presunto flirt con la sua ex quando Antonella era nella casa. Lei aveva assicurato di volerlo lasciare. “Ho riflettuto dalle 2 di notte alle 7 del mattino. Abbiamo parlato in cucina per 5 ore. Però siamo tornati insieme”, assicura la Elia a Live Non è la D’Urso.

Poi il suo fidanzato – in studio – dice che aveva preparato una proposta di matrimonio da brividi. “Ti farò la donna più felice del mondo, te lo prometto”, inizia così lo “show” sentimentale di Delle Piane. “Mi avete interrotto. Avevo pure l’anello”, prosegue il fidanzato della Elia riferendosi a Vladimir Luxuria. Che rimarca: “Non voglio essere la sfascia-famiglie. Dalle l’anello”. Ma, scherzando, Delle Piane dice di aver perso l’ispirazione (e l’occasione). “Sarà per la prossima puntata”, conclude. La soap continua.

La Elia non l’ha mai accettato

da solodonna.it

Prima i sorrisi, poi il dramma. E’ quanto successo a Live Non è la D’Urso quando in studio sono entrati Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane. “Va tutto bene tra di noi”. Sorrisi, sgurardi d’intesa e voglia di raccontare che il loro amore non è cambiato, anzi. “Quando sono uscita quella notte e sono arrivata a casa siamo stati a parlare fino alle 7 del mattino in cucina davanti a quel barattolo di miele. Ho riflettuto, l’ho fatto con lui. E gli ho creduto perchè io Pietro lo conosco. Lo conosco dentro”. Antonella con lui al suo fianco si sente al sicuro: “Pietro mi fa sentire donna e mi protegge”.

Antonella ha perso entrambi i genitori da piccola

Poi il dramma. Barbara D’Urso ripercorre un passaggio della sua esperienza dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Quando ha raccontato di aver perso entrambi i genitori. “Io non ho nessun ricordo di mia mamma. Avevo un anno e mezzo quando è morta. A 9 anni poi ho avuto una mamma, Paola. Ho voluto sentirla così”. Ma la vita di Antonella non è stata buona con lei. Perchè a 9 anni perde anche il padre. “Era Pasqua, volevo portarmi con loro a Sanremo, al mare. Io dissi di no, volevo restare con i miei nonni. Quando mio papà è salito in macchina ricorso ancora di averlo salutato come se gli dicessi addio. Se uso la ragione non ne vengo fuori, devo usare il cuore…”.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Live Non è la D’Urso la proposta di matrimonio salta in diretta – Antonella si vergognava di non avere i genitori

Il carattede duro, deciso di Antonella mischiato a quella voglia di essere al centro dell’attenzione forse nasce da lì, da quel dolore. “Quando ho messo la corozza? Forse a 14 anni quando è morto mio padre. Io mi vergognavo di non avere la mamma, poi ho perso anche il papà. Ero diversa dagli altri, mi sentivo diversa. Mi vergognavo di non avere i genitori. Mi sembrava di essere sbagliata in un mondo di giusti”. Poi un ricordo che non ha mai raccontato prima: “Subito dopo il funerale di mio papà. Sono voluta andare a una festa, Paola pensava fossi senza cuore. Ma non era così. Ricordo anche che quel giorno in chiesa sorridevo a tutti. Ridacchiavo, probabilmente era una reazione al dolore…”.

Il suo carattere? “L’ho preso da mio padre”

Il carattere di Antonella Elia? “L’ho preso da lui, da mio padre. C’è stato un periodo che aveva litigato con i nonni e non potevo vederli. Io li amavo follemente, loro mi hanno cresciuto fino ai 6 anni. Ricordo che dovevo vederli di nascosto da mio padre. Mi portavo le caramelle a scuola. La suora superiore mi chiamava e me li faceva incontrare”. Oggi “cerco di sopravvivere in questo mondo e di essere felice nei brevi momenti cerco di sentire questa felicità al massimo”.

