“Another Life 2” scheda e recensione della serie tv Netflix

Disponibile su: Netflix

Genere: Azione, drammatico, thriller

Anno: 2021

Ideatore: Alex Pina

Cast: Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Miguel Herrán, Itziar Ituño, Pedro Alonso

Paese: Spagna

Durata: 41-57 minuti

Episodi: 10

Voto (media ponderata): ♥♥1/2 (su 5)

La trama

Dramma dai toni sci-fi segue l’astronauta Niko Breckenridge e il suo equipaggio affrontare un terribile pericolo. Mentre sono in missione per esplorare la genesi di un manufatto alieno.

La seconda stagione conferma la serie come un valido sci-di d’intrattenimento. Che non punta eccessivamente su nessuno dei propri componenti, né quello sci-fi, né quello emotivo, né quello familiare. Ma si mantiene sulla via dell’intrattenimento più o meno per tutti, senza dimenticare i plot twist e cliffhanger a unire gli episodi.

Recensione di Federico Vascotto. Voto: 3 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di Cinematographe.it

Per la gran parte, la serie Netflix fa collezioni di scene madri dalle potenzialità interessanti ma dal fuoco smorzato e separate da transizioni troppo, troppo didascaliche. Lo scenario sci-fi e il contenuto emotivo non legano male, amore e stringhe cosmiche, il look accogliente, ma la serie fatica comunque a decollare. Ogni snodo è risolto frettolosamente e spesso in maniera molto arbitraria. Nel lungo periodo questo fattore contribuisce a spegnere la potenza dei crocevia narrativi che puntellano l’arco di Another Life. Serie disperatamente in cerca del ritmo giusto, ma che deve accontentarsi di accendersi a intermittenza.

Recensione di Francesco Costantini. Voto: 2 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di UniversalMovies.it

Probabilmente gli amanti della fantascienza più “tecnica” e più “sostanziosa” potranno storcere il naso alla visione di Another Life 2. Ma è certo che in questa nuova stagione la produzione ha cercato, in molti casi riuscendoci, di aggiustare il tiro. Rispetto a una passata stagione decisamente meno interessante e meno ben sviluppata.

Recensione di John Tag. Voto: 2.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

