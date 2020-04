Anna Tatangelo scollatura sensuale fa impazzire i fan (FOTO)

Indubbiamente Anna Tatangelo è una tra le cantanti italiane più conosciute e apprezzate. Non solo per le sue doti artistiche ma specialmente per il suo bell’aspetto fisico. La Tatangelo è originaria di Sora, in questo periodo di quarantena come tutti noi si trova chiusa in casa insieme al suo amato e coccolato figlio. La cantante quasi quotidianamente delizia tutti i suoi fan con immagini su instagram molto sensuali. Qualche settimana fa Anna ha pubblicato uno scatto dove si è espressa in tutta la sua delizia e e bellezza.

La cantante fa perdere la testa ai follower

Tantissimi i commenti di apprezzamento per la cantante di Sora. “Complimenti Anna, oltre ad essere una bravissima cantante sei bellissima 😍 mi dispiace per la tua situazione familiare. Ti auguro il meglio per il tuo futuro e che tu possa essere serena ciaooo”. “Il tuo corpo esprime una bellezza unica e rara in tutte le foto … ma! Dal vivo al concerto a Villa Castelli in Puglia, il tuo corpo, i tuoi occhi”.

Allenamenti bollenti per Anna Tatangelo, siamo sicuri sia da sola in casa?

Una quarantena in solitudine oppure Anna Tatangelo è in dolce compagnia? Nelle ultime ore la bella cantante frusinate ha condiviso una Storia su Instagram mentre era intenta ad allenarsi.Ricordiamo che qualche giorno fa l’ex fiamma di Gigi D’Alessio ha dato dei consigli utili ai follower dopo le grandi abbuffate di Pasqua e Pasquetta. Ma nella foto citata prima, i seguaci dell’artista hanno notato un dettaglio che nessuno si aspettava di trovare. Di cosa si tratta?

Da oltre due mesi Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non sono più una coppia. Erano stti loro stessi a comunicarlo ai fan e di conseguenza alla stampa attraverso una Storia in comune sui loro rispettivi account IG. I due sono stati insieme per circa 15 anni e dalla loro storia d’amore è nato il figlio Andrea che giorni fa ha compiuto i suoi primi dieci anni di vita. Come anticipato prima, qualche ora fa la cantante di Sora ha condiviso uno scatto mentre sta facendo fitness. Ma i più attenti hanno notato qualcosa di strano vicino a lei. Siamo sicuri che la donna stia facendo la quarantena solo col figlioletto o con lei c’è qualcun’altro? C’è un presunto indizio che ha fatto impazzire il web.

Chi c’è con Anna Tatangelo? L’ipotesi

Essendo a casa la bella Anna Tatangelo approfitta di fare dello sport e di dare qualche consiglio di fitness a tutti coloro che la seguono sui social network. Di recente l’ex di Gigi D’Alessio è tornata attiva su Instagram mostrandosi in tenuta ginnica mentre si sta allenando. Ma quello che stupisce è un dettaglio posizionato ai piedi della cantante frusinate.

Sul pavimento sono presenti tre pesi piuttosto che due, per quale ragione? In molti hanno ipotizzato che la donna non sia sola nel suo appartamento romano ma potrebbe esserci la nuova fiamma. Ovviamente si tratta solo di rumors senza nulla di fondato perché la stessa ha detto di essere legata sentimentalmente al figlio. Con molta probabilità l’altro peso potrebbe appartenere ad Andrea D’Alessio.

