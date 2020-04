Anna Tatangelo incinta lo scatto in dolce attesa commuove il web (FOTO)

da meteoweek.it

Anna Tatangelo è una giovane donna, molto affascinante e sensuale, oltre che un personaggio mediatico molto apprezzato. Soprattutto per le sue doti canore, visto che di professione esercita quella di cantante. Ma ora, in quarantena, senza il suo ormai ex Gigi D’Alessio, ha deliziato i fan con uno scatto molto tenero.

Anna Tatangelo e Gigi D’ Alessio, la favola è finita!

E’ finita la favola d’amore tra Gigi Dì’Alessio e Anna Tatangelo, una storia durata circa 20 anni e che ha fatto molto scalpore. Anche perché inizialmente lui era ancora sposato con tanto di figli e lei era giovanissima, poco più che una ragazzina. Tra scoop, foto rubate e dichiarazioni, talora ingigantite, poi è arrivata la conferma della loro relazione. Diventata talmente importante da portarli ad una convivenza e successivamente a diventare genitori. Ma ora, attraverso un messaggio Social, come è diventata un’autentica moda per ogni vip che si rispetti, quindi anche per loro, è avvenuta la comunicazione del loro addio, probabilmente stavolta definitivo.

Tuttavia, ad oggi, non si conoscono le reali e profonde motivazioni che hanno portato la coppia a lasciarsi. Ma c’è chi sostiene che ci fossero delle incomprensioni a livello caratteriale talmente forti che avrebbero reso impossibile per Anna e Gigi proseguire la loro relazione. Una relazione che oramai era giunta al capolinea. Tuttavia c’era da dire che già da tempo era nell’aria una loro grande crisi. Una crisi che è stata resa piuttosto manifesta già quando sule Stories di Instagram Anna, in occasione del suo compleanno, era apparsa in compagnia dei suoi amici e non di Gigi. E ora sta trascorrendo la quarantena a casa senza di lui. Ed è proprio in questo periodo che è rispuntata dai suoi ricordi uno scatta “amarcord” sul suo profilo ufficiale Instagram. Si tratta di una fotografia datata 2009, che la ritrae con un bel pancione.

Una donna glamour e una “maga ai fornelli”

Ovviamente al tempo l’artista originaria di Sora, era in attesa di Andrea, il suo unico figlio Andrea, avuto proprio da Gigi. Splendida con indosso un premaman d’oro, molto chic, con i capelli raccolti e orecchini gioiello pendenti. Oltre che un sapiente trucco sul viso, appare splendida e assolutamente glamour innanzi agli occhi dei suoi fan, a dir poco estasiati.

I fan tuttavia la apprezzano tantissimo anche quando ama mettersi ai fornelli, dove è una vera maga, come ha dimostrato in più occasioni. Anche televisive, Masterchef Vip 2018 in primis, dove ha battuto a suon di deliziose pietanze, un’agguerritissima Orietta Berti. E ora per chi preparerà la dolce Anna queste delizie culinarie? Cercherà di prendere nuova mente per la gola il suo ormai ex Gigi?

