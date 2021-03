“Amici di Maria De Filippi” sbarca su Amazon ecco la data e altri dettagli

Raniero Jr. De Bortoli per trendit.it

Habemus data! Il mese scorso vi avevamo riportato che Amici di Maria De Filippi sarebbe presto sbarcato su Amazon Prime Video ed ora l’attesa è finita. La stessa conduttrice del talent più longevo della televisione italiana aveva dichiarato quanto segue al Corriere della Sera

“Non vedo perché no. Al momento non c’è nulla, ma penso che sarebbe un bene per me, per Amici, per Mediaset. La tv generalista deve imparare a convivere con queste realtà perché si rivolgono a un pubblico diverso. Io mi stupisco che i ragazzi guardino i miei programmi. Perché ormai hanno un modo diverso di fruire la tv. Sono convinta che se Amici sbarcasse su Amazon non toglierebbe spettatori a Mediaset. Semmai li aggiungerebbe”.

Ma esattamente quando potremo guardare il daytime di Amici su Amazon Prime Video? Secondo quanto possiamo apprendere dal portale Dagospia, dal 5 marzo il talent show di Maria De Filippi sbarcherà su Amazon Prime Video col il daytime. Ma non è tutto!

Oltre ai contenuti inediti proposti quotidianamente dalla piattaforma, ogni martedì sarà presente Maria De Filippi in persona. Una vera novità, considerando che la stessa non era mai apparsa su Real Time.

