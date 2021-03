“Amici di Maria De Filippi” concorrente fa coming out (VIDEO)

Raniero Jr. De Bortoli per trendit.it

Il daytime di Amici di Maria, come vi avevamo anticipato ieri, è sbarcato oggi su Amazon Prime Video. Ed il debutto di questo nuovo format della durata di 50 minuti circa, chiamato Amici Special, è stato caratterizzato da una confessione molto intima di uno dei concorrenti del talent.

In apertura di puntata, abbiamo assistito alla presenza di tutti i cantanti e ballerini radunati da Maria De Filippi. Quest’ultima ha assegnato a ciascuno un compito particolare: annotare quotidianamente su un diario le proprie emozioni, le esperienze, i pensieri e le idee.

Gli allievi della scuola più famosa d’Italia si sono così messi all’opera affidando ai rispettivi diari il proprio flusso di pensieri.

Tra i concorrenti che hanno destato più interesse, Giulia Stabile che ha dato voce al suo sentimento verso Sangiovanni. E Leonardo Lamacchia che ha avuto il coraggio di fare coming out davanti alle telecamere. Alludendo nel suo diario ad un tal Claudio (nome di un personaggio di fantasia utilizzato per iniziare il suo racconto).

Queste le parole di Leonardo Lamacchia – lette da Maria De Filippi – che ha raccontato le esperienze adolescenziali che lo hanno portato a prendere consapevolezza del suo orientamento sessuale.

“Avevo 14 anni e andavo alle medie. Ero uno abbastanza simpatico e casinaro e abbastanza cicciotto. Facevo mille cose nella mia vita, grazie ai miei fantastici genitori. Ho sempre cercato di non deluderli mai. Mi davano tutto e io sentivo la responsabilità di quel tutto. In quel periodo tutti iniziano ad avere la prima fidanzatina, ad uscire e a creare alcuni rapporti di amicizia. Alcuni dei quali tengo a stretti a me tutt’ora, ma qualcosa non andava nel verso giusto”.

“Non sapevo cosa fosse, ma sapevo che non riuscivo a riconoscermi nella vita e nella persona che dovevo diventare. Con l’inizio dell’estate conobbi un ragazzo più grande di me, Antonio. All’uscita di scuola, tramite amici di amici. Iniziamo a parlare del più e del meno e subito mi resi conto che non era una semplice amicizia, ma sentivo un’attrazione nei suoi confronti talmente forte da non poter passare inosservata. Iniziai a domandarmi cosa potesse essere”.

“Fino a quel momento non avevo mai pensato all’eventualità che potessero piacermi i ragazzi. Però stava succedendo quello. Non avevo nessuno con cui rapportarmi o confrontarmi. Qui arriva la parte più complicata della faccenda. non potevo dirlo ai miei genitori perché, nel profondo, pensavo di poterli deludere. Non sono mai stati a conoscenza di nulla che riguardasse la mia vita. Col passare degli anni ho conosciuto il Bene e l’amore dei miei amici. I miei genitori sono rimasti all’oscuro di tutto fino al mio trasferimento a Milano, l’anno scorso. Gliel’ho detto. Credo sia stato il giorno più bello della mia vita”.

✨Sei veramente un essere speciale Leonardo✨

Anche a me piacere tanto essere quel cambiamento di cui tu parli… ce la faremo prima o poi❤️#Amici20 @LeoLamacchia pic.twitter.com/kn12FKpw81 — Mar…wait for it…Tina (@mart1naaa_) March 5, 2021

