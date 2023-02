Vuoi guardare il video di “Amici” Canale 5 Witty tv puntata 16 febbraio 2023?

“Amici” Canale 5 Witty tv puntata 16 febbraio 2023 (VIDEO)

da mediasetinfinity.mediaset.it



“Amici”, Canale 5 Witty tv puntata 16 febbraio 2023, è il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. La trasmissione, poi, lancia, come ogni anno, i nuovi talenti della musica e della danza. Inoltre, a giudicare le esibizioni c’è la giuria composta, per il canto, da Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Arisa. Invece, per la danza, troviamo Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro. Comunque, è il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. La trasmissione, poi, lancia, come ogni anno, i nuovi talenti della musica e della danza.

Inoltre, a giudicare le esibizioni c’è la giuria composta, per il canto, da Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Arisa. Invece, per la danza, troviamo Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro. Tuttavia, è il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. La trasmissione, poi, lancia, come ogni anno, i nuovi talenti della musica e della danza. Inoltre, a giudicare le esibizioni c’è la giuria composta, per il canto, da Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Arisa. Invece, per la danza, troviamo Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

“Amici”, concorrenti e anticipazioni puntata 16 febbraio 2023, è il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. La trasmissione, poi, lancia, come ogni anno, i nuovi talenti della musica e della danza. Inoltre, a giudicare le esibizioni c’è la giuria composta, per il canto, da Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Arisa. Invece, per la danza, troviamo Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro. Comunque, è il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. La trasmissione, poi, lancia, come ogni anno, i nuovi talenti della musica e della danza.

Inoltre, a giudicare le esibizioni c’è la giuria composta, per il canto, da Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Arisa. Invece, per la danza, troviamo Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro. Tuttavia, è il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. La trasmissione, poi, lancia, come ogni anno, i nuovi talenti della musica e della danza. Inoltre, a giudicare le esibizioni c’è la giuria composta, per il canto, da Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Arisa. Invece, per la danza, troviamo Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

“AMICI” CONCORRENTI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 FEBBRAIO 2023 GUARDA IL VIDEO

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO